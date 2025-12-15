Tranh luận sôi nổi 'nên xét tuyển hay thi tuyển vào lớp 10?'

Như Thanh Niên đã thông tin, phát biểu thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV vừa qua, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (Quảng Trị) cho rằng kỳ thi lớp 10 đang tạo ra áp lực nặng nề, khiến học sinh (HS) bơ phờ, đờ đẫn, thậm chí tuyệt vọng nếu không thi đỗ.

Nhiều ý kiến tranh luận về việc nên hay không nên thi lớp 10 Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Theo bà Nga, thi lớp 10 đang trở thành một "kỳ thi quốc gia thu nhỏ" với áp lực nặng nề. Nữ đại biểu dẫn chứng tỷ lệ HS vào THPT còn thấp tại một số địa phương, cho thấy "chúng ta chưa bảo đảm đúng quyền tiếp cận giáo dục phổ thông 12 năm". "Nhìn những gương mặt bơ phờ, đờ đẫn vì áp lực thi cử của những trẻ em mới 15 tuổi, đọc những bức thư đầy tuyệt vọng của các em khi không vượt nổi kỳ thi vào THPT mà thấy nhói lòng", bà Nga nói.

Trước vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu ra, ông Hoàng Văn Giàu, phụ huynh (PH) HS có con học lớp 10 một trường THPT đóng tại P.Xuân Hòa, TP.HCM, bày tỏ kỳ thi lớp 10 thậm chí căng thẳng hơn cả kỳ thi tốt nghiệp THPT và thực sự là nỗi ám ảnh của một số gia đình. PH tạo áp lực không đáng có, tìm mọi cách cho con học tập, ôn luyện để mong con có một suất học trường công lập.

Tuy nhiên, ở góc độ khác, nhiều ý kiến cho rằng cần có một kỳ thi tuyển sinh đầu vào cấp THPT vì nếu không thi sẽ giảm động lực học tập. Đặc biệt có ý kiến lo ngại về tính công bằng và minh bạch nếu không áp dụng hình thức thi tuyển.

PH Nguyễn Thị Bích Vân, có con đang học lớp 10 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (P.Sài Gòn, TP.HCM), thẳng thắn nêu quan điểm: "Ở những địa phương không gặp áp lực về trường lớp, số lượng HS thì việc không tổ chức thi tuyển đầu cấp là cần thiết. Còn với những địa phương có những áp lực như TP.HCM, việc bỏ thi lớp 10 để xét tuyển hoàn toàn không phù hợp, ít nhất trong một vài năm học tới khi số lượng trường lớp ở một số khu vực còn khó khăn. Chỉ có thi tuyển, làm đề chung mới sàng lọc và có kết quả chính xác nhất đảm bảo tính công bằng cũng như có cơ sở để lựa chọn HS vào từng tốp trường".

Quá áp lực!

Nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ ý kiến nên bỏ kỳ thi tuyển vào lớp 10 vì quá áp lực! BĐ Phạm Trung Liệt chia sẻ: "Đại biểu nói rất chính xác. Không chỉ áp lực riêng cho HS mà cả PH cũng phải chịu áp lực nặng nề trong kỳ thi tuyển vào lớp 10".

BĐ Phong Dam viết: "Theo tôi nên bỏ kỳ thi vào lớp 10 vì kỳ thi này không nói lên được điều gì, mà lại tăng áp lực cho HS và gia đình, trong khi tuổi này là tuổi đang vui chơi, phát triển tâm sinh lý và thể chất của trẻ". BĐ La Le cũng đồng tình: "Tuổi này đang phát triển thể chất lẫn tâm hồn, áp lực thi cử thì rất tội cho các cháu. Kính mong bỏ kỳ thi này. Nhiều nước đã bỏ kỳ thi lớp 10 từ lâu rồi".

Cùng ý kiến, BĐ tieuviemwy lưu ý thêm: "Đã đến lúc cần mạnh dạn bỏ thi lớp 10 vì HS sau khi tốt nghiệp THPT có thể lựa chọn trường đại học để thi năm sau nếu năm nay không đỗ. Còn HS thi lớp 10 năm nay không đỗ thì không còn lựa chọn mà phải vào trường nhiều khi phải đi rất xa nhà hoặc vào trường tư thục nhiều khi gia đình không đủ khả năng".

BĐ Anh Vũ Quốc cũng đề nghị: "Theo tôi, nên bỏ kỳ thi đầu vào lớp 10. Như vậy, giảm chi phí cho nhà nước, giảm căng thẳng cho PH và HS. Chỉ cần xét vào lớp 10 theo kết quả học và hạnh kiểm 4 năm THCS là đủ".

Thi tuyển là công bằng nhất!

"Tổ chức kỳ thi tuyển vào lớp 10 là công bằng nhất đối với các HS. Thực tế cho thấy có em điểm học bạ cao, nhưng điểm thi thì… lẹt đẹt, vì sao? Nói thi tuyển áp lực là đúng, nhưng cuộc đời có việc gì không áp lực đâu? Không vượt qua được áp lực kỳ thi lớp 10 thì đối phó thế nào với những áp lực khác trong cuộc sống?", BĐ Thanh The lập luận.

Cùng quan điểm, BĐ jupiter baby nói thêm: "Nhìn chung nên thi, xét học bạ sẽ dễ phát sinh tiêu cực trong việc xin - cho điểm. Thứ nữa là có thi thì HS sẽ có động lực phấn đấu, tạo môi trường sàng lọc hiệu quả. HS sẽ không coi nhẹ việc học và ỷ lại vào bố mẹ, nhất là những gia đình có điều kiện kinh tế nhưng học lực của con chưa tốt".

"Theo tôi, xét tuyển hay thi tuyển đều có ưu và khuyết, do vậy nên để cho các trường, địa phương lựa chọn hình thức phù hợp nhất, tùy vào khu vực của mình. Hoặc có thể kết hợp vừa xét tuyển vừa thi tuyển. Vấn đề nữa là cần có thêm nhiều trường THPT, để các em có thể theo học, cũng như thay đổi được suy nghĩ của nhiều người về học nghề sau THCS. Học nghề vẫn có thể vừa học nghề vừa học chữ lên đại học, xem đây là hướng đi tích cực và phù hợp với một bộ phận HS", BĐ Nguyen Anh đề nghị.