Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xin lỗi

Nguyễn Quang Dũng thông báo đã đóng bài viết tuyển trợ lý gây tranh cãi trước đó, đồng thời cho biết: “Mình cũng không ngờ các bạn gửi CV vượt qua nhiều so với dự định của mình như vậy và mỗi ngày vẫn còn những bạn gửi đến. Hiện nay mình đang có 2 dự án nên chỉ có thể sắp xếp được 2 người cho mỗi dự án”.

Nguyễn Quang Dũng thừa nhận anh bất ngờ vì "câu chuyện trở nên đi xa hơn mình nghĩ" Ảnh: TL

Theo Nguyễn Quang Dũng, bản thân anh cũng suy nghĩ, bối rối vì không biết có nên đăng tải bài viết này. Anh chia sẻ quan điểm: “Vì mình biết chắc sẽ có nhiều người sẽ nói này nói kia thêm. Vì mấy nay mình cũng hơi bất ngờ câu chuyện trở nên đi xa hơn mình nghĩ, cũng không ngờ Facebook mình có nhiều người quan tâm đến vậy, bỗng dưng vượt qua sự quản lý của mình”.

Trước đây, khi Nguyễn Quang Dũng tuyển trợ lý cá nhân, chưa đến 20 hồ sơ gửi về. Lần này, khi có nhiều người chia sẻ bài và tranh luận, số lượng hồ sơ lên đến hàng trăm. “Mỗi ngày vẫn có bạn gửi hồ sơ về mà mình và em trợ lý cá nhân mình cuối năm bận quá nên cũng không kham nổi. Nên lại đành đăng tải một bài thông báo chứ không thể để chế độ bạn bè hay gì được”, anh viết.

Qua vụ việc, Nguyễn Quang Dũng cho biết: “Những người hiểu mình, chia sẻ ý kiến tích cực về mình xin hãy thận trọng và cân nhắc, vì mình thấy có nhiều người lại vào trang các bạn tranh cãi, thậm chí thóa mạ. Xin lỗi vì làm phiền mọi người. Mình thì quen rồi, nhưng mình rất ngại khi phiền người khác đó là lý do mình có đọc các bài mang tinh thần tích cực mà mình không share về Facebook của mình”.

Trước đó, nhiều khán giả cho rằng việc nam đạo diễn tuyển trợ lý không lương là không phù hợp, song cũng có ý kiến cho rằng đây là cơ hội lớn cho các bạn trẻ Ảnh: FBNV

Nguyễn Quang Dũng cho biết đối với những bạn đã gửi hồ sơ, anh sẽ sớm trả lời và hẹn gặp nhau sau lễ để nói chuyện, xem có đồng hành cùng nhau được hay không. “Đặc biệt có những bạn đang học năm 2, năm 3 chưa tốt nghiệp thì mình nghĩ các bạn nên hoàn thành việc học ở trường trước đã. Hay khi nào vào hè rồi hãy tìm môi trường trải nghiệm nghề nghiệp”, anh bày tỏ.

Diễn biến vụ ồn ào của Nguyễn Quang Dũng

Trước đó, Nguyễn Quang Dũng gây chú khi đăng tải bài viết tìm kiếm trợ lý chuyên môn. Anh mong muốn tìm một cộng sự với nhiệm vụ tìm, tổng hợp tư liệu, hệ thống cho những buổi làm việc cùng đội ngũ sáng tạo, các nhà sản xuất. Tuy nhiên, bài đăng vấp phải những tranh luận khi có người cho rằng việc tìm kiếm trợ lý không lương khiến nhiều người cho rằng không phù hợp, thiệt thòi cho người lao động.

Liên quan đến ồn ào, Nguyễn Quang Dũng từng lên tiếng chia sẻ. Đạo diễn Đất rừng phương Nam gửi lời cảm ơn đến những người đã thấu hiểu, thậm chí lên tiếng giải thích giúp mình. Với những người không hiểu, kêu la… anh thấy bình thường vì quan niệm “trong cuộc sống có nhiều cái đối với người này thì có ý nghĩa, hữu ích nhưng với người khác là vô nghĩa, phi lý”.