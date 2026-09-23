Samsung bất ngờ xóa ngày phát hành One UI 9

Động thái này khiến không ít người dùng chờ đợi One UI 9 cảm thấy bối rối, đặc biệt sau khi bản cập nhật đã được triển khai cho người dùng dòng Galaxy S26 tại Hàn Quốc vào tuần qua. Trước đó, Samsung Thái Lan thông báo bản cập nhật ổn định của One UI 9 sẽ được phát hành trên toàn cầu vào ngày 21.9. Tuy nhiên, công ty đã lùi ngày phát hành sang 28.9.

Người dùng dòng Galaxy S26 trên toàn cầu vẫn đang chờ ngày One UI 9 được phát hành ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giờ đây, Samsung lại điều chỉnh thông báo của mình. Thay vì đưa ra một ngày cụ thể, công ty Hàn Quốc chỉ ghi là "tháng 9". Động thái này cho thấy Samsung vẫn dự kiến sẽ công bố bản cập nhật trước khi tháng 9 kết thúc, nhưng hiện tại chưa có ngày cụ thể nào được xác nhận.

Việc thay đổi này không nhất thiết đồng nghĩa với việc bản cập nhật One UI 9 bị trì hoãn, thay vào đó chỉ là sự điều chỉnh về thời điểm công bố. Samsung vẫn chưa đưa ra lý do rõ ràng cho những lần thay đổi ngày phát hành này.

One UI 9 có thực sự đáng cập nhật?

Với việc ngày ra mắt đã thay đổi từ 21.9 sang 28.9, và giờ là "tháng 9", người hâm mộ Samsung đang cảm thấy bối rối khi chờ ngày được cập nhật chính thức lên One UI 9. Trong khi một số người đã thử nghiệm phiên bản beta của One UI 9 và không mấy ấn tượng với những cải tiến, người dùng đang kỳ vọng One UI 9 thực sự là một bước tiến lớn trong việc mang lại trải nghiệm di động mượt mà hơn, như những gì mà công ty Hàn Quốc đã hứa.

Trong khi đó, những người dùng Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 đã có những trải nghiệm tích cực với phiên bản mới này. Đây là nền tảng được cài đặt sẵn trên bộ ba sản phẩm Galaxy Z8 của Samsung. Ngay cả khi One UI 9 không mang đến nhiều tính năng mới đột phá cho các thiết bị Galaxy cũ hơn, giới chuyên gia vẫn khuyên người dùng nên cài đặt các bản cập nhật phần mềm mới nhất để đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn và hiệu quả.