Samsung công bố lịch cập nhật One UI 9 cho loạt Galaxy cũ

Theo PhoneArena, Samsung đã lên kế hoạch phát hành One UI 9 ổn định cho người dùng toàn cầu theo ba giai đoạn, với đợt đầu tiên dự kiến bắt đầu vào ngày 21.9. Trước đó, One UI 9 chỉ được phát hành cho người dùng dòng Galaxy S26 tại Hàn Quốc.

Người dùng dòng Galaxy S26 tại Việt Nam sẽ nhận One UI 9 vào tuần sau? ẢNH: KHƯƠNG NHA

Cụ thể, ở giai đoạn đầu tiên, ba mẫu Galaxy S26 (S26, S26 Plus, S26 Ultra) sẽ được cập nhật vào ngày 21.9. Riêng phiên bản Galaxy S26 FE đã được cài đặt sẵn One UI 9 khi xuất xưởng.

Ở đợt phát hành thứ hai, ngày 28.9, các mẫu Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra, Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 nằm trong danh sách được cập nhật. Tuy nhiên, chỉ Galaxy S23 FE là thành viên duy nhất được công bố trong đợt triển khai thứ ba là tháng 10, thông tin đáng chú ý cho những ai đang sở hữu chiếc điện thoại giá rẻ nhất trong dòng Galaxy S ra mắt năm 2023, vốn đi kèm hệ điều hành Android 13.

Đáng chú ý, mặc dù bộ ba Galaxy S24, S24 Plus và S24 Ultra không có trong danh sách này, nhưng nhiều khả năng chúng cũng sẽ nhận được bản cập nhật lớn vào tháng 10 giống như Galaxy S23 FE.

Samsung vẫn cần thời gian 'kiểm chứng' One UI 9

Cần lưu ý rằng lịch trình triển khai One UI 9 này là chính thức, nhưng có thể không áp dụng cho toàn thế giới bởi thông tin được đăng tải bởi Samsung Thái Lan. Vẫn chưa rõ tại sao lịch trình chỉ bao gồm các thành viên gia đình Galaxy S26 và một số mẫu Galaxy cao cấp đời cũ. Trong khi đó, các quốc gia và khu vực khác chỉ công bố One UI 9 "sắp ra mắt" cho bộ ba Galaxy S26.

Trong trường hợp Samsung không thực hiện đúng thời hạn như trong lịch trình, người dùng được khuyến cáo nên kiên nhẫn. Việc chậm trễ phát hành One UI 9 cho dòng Galaxy S26 ngoài Hàn Quốc có thể bắt nguồn từ việc Samsung cần đảm bảo bản cập nhật không gặp lỗi nghiêm trọng trước khi phát hành đến hàng triệu người dùng trên toàn thế giới.

Nhiều người thử nghiệm bản One UI 9 beta đã cho biết đây không phải là một bước tiến lớn so với One UI 8, tuy nhiên Samsung khẳng định đây là bản cập nhật mang đến trải nghiệm di động dễ dàng hơn, cùng nhiều tính năng và cải tiến mới như công cụ chỉnh sửa video My FanCam, khả năng tạo và chỉnh sửa thẻ trên Now Brief…