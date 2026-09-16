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    Samsung phát hành One UI 9 cho loạt Galaxy S26

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Galaxy S26 cuối cùng cũng chính thức nhận One UI 9 dựa trên Android 17, kèm nhiều tính năng mới và bản vá bảo mật tháng 9.

    Trước khi dòng Galaxy S26 nhận bản cập nhật One UI 9 chính thức, Samsung đã khởi động chương trình thử nghiệm One UI 9 beta trên dòng sản phẩm này từ tháng 5, với tổng cộng bảy bản thử nghiệm đã được triển khai.

    Samsung bắt đầu phát hành One UI 9, 'mở màn' với loạt Galaxy S26 - Ảnh 1.

    Người dùng Galaxy S26 tại Hàn Quốc bắt đầu nhận One UI 9

    ẢNH: KHƯƠNG NHA

    Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Tarun Vats trên X, bản cập nhật One UI 9 dựa trên Android 17 hiện đã được phát hành cho các thiết bị Galaxy S26 tại Hàn Quốc. Bản cập nhật này có số hiệu S948NKSU4BZI6, S948NOKR4BZI6 và S948NKSU4BZHO, tương ứng với các model khác nhau trong dòng Galaxy S26. Dung lượng của bản cập nhật khoảng 650 MB, bao gồm cả các bản vá bảo mật tháng 9.

    Đây được xem là tin vui cho người dùng Galaxy S26, đặc biệt đối với những ai đã cảm thấy "như bị bỏ rơi" sau khi Galaxy S26 FE được phát hành cùng One UI 9 cài đặt sẵn. Với việc One UI 9 được triển khai tại Hàn Quốc, sẽ không bất ngờ khi công ty sẽ sớm phát hành phiên bản ổn định đến dòng Galaxy S26 tại các khu vực khác trên thế giới.

    Dựa trên nền tảng Android 17, One UI 9 mang đến nhiều tính năng mới cho dòng Galaxy S26, bao gồm các tính năng Galaxy AI trước đây chỉ có trên Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra. Các tính năng này bao gồm My FanCam, Call Brief, các thẻ tùy chỉnh trong Now Brief, cùng nhiều tính năng hữu ích khác.

    Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về lịch phát hành bản cập nhật cho các thị trường ngoài Hàn Quốc, nhưng người dùng có thể kiểm tra cập nhật trên điện thoại Galaxy S26 của mình bằng cách vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Kiểm tra cập nhật. One UI 9 sẽ xuất hiện ngay khi Samsung triển khai bản cập nhật tại khu vực của người sử dụng.

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