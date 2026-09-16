    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Công nghệTin tức công nghệ

    iPhone gặp lỗi sọc xanh sau khi cập nhật iOS 18?

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Apple có thể phải đối mặt các biện pháp xử lý nếu cơ quan Ấn Độ xác định bản cập nhật iOS 18 gây lỗi.

    Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Trung ương (CCPA) của Ấn Độ đang tiến hành điều tra Apple liên quan đến các vấn đề mà người dùng iPhone gặp phải sau khi cập nhật lên iOS 18, trong đó có những báo cáo về việc màn hình iPhone xuất hiện các đường kẻ màu xanh lá cây, hồng hoặc trắng.

    Apple gặp rắc rối vì iPhone gặp lỗi sọc xanh sau khi cập nhật iOS 18 - Ảnh 1.

    Hình ảnh một mẫu iPhone xuất hiện sọc xanh trên màn hình

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

    Ngoài ra, một số người dùng cũng phản ánh gặp sự cố với micrô và các tính năng khác của điện thoại, dẫn đến việc họ phải chi tiêu nhiều tiền cho việc sửa chữa. CCPA cho rằng khách hàng không nên phải chịu chi phí sửa chữa nếu vấn đề phát sinh do bản cập nhật phần mềm của Apple.

    Theo Reuters, các tài liệu được trao đổi giữa Apple và cơ quan quản lý cho thấy CCPA đã ra lệnh tiến hành một "cuộc điều tra chi tiết" vào ngày 29.7.

    Phản ứng của Apple

    Phía Apple đã bác bỏ các cáo buộc từ CCPA, khẳng định iOS 18 đã được thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi phát hành và không phát hiện bất kỳ vấn đề lớn nào tại Ấn Độ. Công ty cũng nhấn mạnh rằng phần mềm của họ được cung cấp mà không có bảo hành và người dùng đã được thông báo về điều này trước khi cài đặt bản cập nhật. Theo hãng sản xuất đến từ Mỹ, các công ty công nghệ khác cũng áp dụng những quy định bảo hành tương tự.

    Cuộc điều tra này có thể có ảnh hưởng lớn đến người dùng iPhone tại Ấn Độ. Nếu Apple bị xác định có trách nhiệm, công ty sẽ phải đối mặt với án phạt và có thể bị yêu cầu thay đổi các quy định bảo hành, cung cấp thông tin rõ ràng hơn cho khách hàng hoặc hoàn tiền cho những người bị ảnh hưởng.

    Ấn Độ hiện là một trong những thị trường quan trọng đối với Apple, với thị phần iPhone tăng từ khoảng 4% vào năm 2022 lên 9% vào năm ngoái. Vụ việc này có thể mở ra cơ hội cho việc bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn khi các bản cập nhật phần mềm gây ra sự cố.

    Tin liên quan

    Apple chính thức phát hành iOS 27, iPhone cũ có loạt nâng cấp đáng giá

    Apple chính thức phát hành iOS 27, iPhone cũ có loạt nâng cấp đáng giá

    Sau nhiều tháng thử nghiệm, Apple bắt đầu phát hành iOS 27 với loạt nâng cấp đáng chú ý cho người dùng iPhone.

    Khám phá thêm chủ đề

    Apple iOS 18 bản cập nhật sự cố Phần mềm

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận