iPhone gặp lỗi sọc xanh sau khi cập nhật iOS 18?

Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Trung ương (CCPA) của Ấn Độ đang tiến hành điều tra Apple liên quan đến các vấn đề mà người dùng iPhone gặp phải sau khi cập nhật lên iOS 18, trong đó có những báo cáo về việc màn hình iPhone xuất hiện các đường kẻ màu xanh lá cây, hồng hoặc trắng.

Hình ảnh một mẫu iPhone xuất hiện sọc xanh trên màn hình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Ngoài ra, một số người dùng cũng phản ánh gặp sự cố với micrô và các tính năng khác của điện thoại, dẫn đến việc họ phải chi tiêu nhiều tiền cho việc sửa chữa. CCPA cho rằng khách hàng không nên phải chịu chi phí sửa chữa nếu vấn đề phát sinh do bản cập nhật phần mềm của Apple.

Theo Reuters, các tài liệu được trao đổi giữa Apple và cơ quan quản lý cho thấy CCPA đã ra lệnh tiến hành một "cuộc điều tra chi tiết" vào ngày 29.7.

Phản ứng của Apple

Phía Apple đã bác bỏ các cáo buộc từ CCPA, khẳng định iOS 18 đã được thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi phát hành và không phát hiện bất kỳ vấn đề lớn nào tại Ấn Độ. Công ty cũng nhấn mạnh rằng phần mềm của họ được cung cấp mà không có bảo hành và người dùng đã được thông báo về điều này trước khi cài đặt bản cập nhật. Theo hãng sản xuất đến từ Mỹ, các công ty công nghệ khác cũng áp dụng những quy định bảo hành tương tự.

Cuộc điều tra này có thể có ảnh hưởng lớn đến người dùng iPhone tại Ấn Độ. Nếu Apple bị xác định có trách nhiệm, công ty sẽ phải đối mặt với án phạt và có thể bị yêu cầu thay đổi các quy định bảo hành, cung cấp thông tin rõ ràng hơn cho khách hàng hoặc hoàn tiền cho những người bị ảnh hưởng.

Ấn Độ hiện là một trong những thị trường quan trọng đối với Apple, với thị phần iPhone tăng từ khoảng 4% vào năm 2022 lên 9% vào năm ngoái. Vụ việc này có thể mở ra cơ hội cho việc bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn khi các bản cập nhật phần mềm gây ra sự cố.