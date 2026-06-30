Vì sao điện thoại Galaxy FE rẻ hơn dòng Galaxy S?

Nhiều người thường liên tưởng Samsung với những chiếc smartphone Android cao cấp như Galaxy S26 Ultra - đối thủ cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên, công ty cũng cung cấp một phiên bản giá rẻ của dòng Galaxy S thuộc thế hệ Galaxy FE, với FE là viết tắt của Fan Edition. Dòng sản phẩm này bao gồm smartphone, máy tính bảng và tai nghe không dây, nằm ở phân khúc giá giữa các thiết bị cao cấp dòng S và Z, cũng như dòng A và M giá rẻ hơn.

Galaxy FE mang thiết kế cao cấp của dòng Galaxy S, nhưng hy sinh một số tính năng quan trọng ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Samsung cho biết, các sản phẩm Galaxy FE được thiết kế dựa trên phản hồi và yêu cầu từ khách hàng. Đây là lý do tại sao phiên bản FE thường được phát hành vài tháng sau phiên bản cao cấp. Chẳng hạn, Galaxy S25 FE ra mắt gần 8 tháng sau Galaxy S25 thông thường, với màn hình lớn hơn, pin dung lượng cao và tốc độ sạc nhanh hơn. Tuy nhiên, Galaxy S25 vẫn mạnh mẽ hơn nhờ chip cao cấp và hệ thống camera tốt hơn. Galaxy S25 FE sử dụng chip Exynos cấp thấp hơn và có RAM ít hơn, dẫn đến mức giá rẻ hơn khoảng 150 USD.

Những hạn chế cần biết khi chọn Galaxy FE

Khi lựa chọn thiết bị Galaxy FE, người dùng sẽ phải chấp nhận một số hy sinh về tính năng. Ví dụ, trong dòng máy tính bảng, Galaxy Tab S10+ sở hữu màn hình AMOLED 120 Hz, trong khi Galaxy Tab S10 FE+ chỉ có màn hình LCD 90 Hz, dù kích thước lớn hơn. Phiên bản FE cũng có dung lượng lưu trữ bằng một nửa, còn RAM chỉ ở mức 8 GB, so với 12 GB của phiên bản thông thường.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc smartphone hoặc tablet Galaxy FE, người dùng sẽ không có được chip nhanh nhất hay dung lượng RAM lớn nhất. Hệ thống camera cũng kém hơn một chút, nhưng vẫn đủ khả năng cho ra những bức ảnh và video chất lượng. Đổi lại, người dùng sẽ sở hữu một thiết bị với thiết kế cao cấp và được hỗ trợ phần mềm trong suốt 7 năm với giao diện One UI. Đối với Galaxy Buds FE, người dùng sẽ mất đi tính năng sạc không dây và một số tính năng bổ sung như âm thanh không gian.

Tóm lại, dòng Galaxy FE là lựa chọn hợp lý cho những ai muốn trải nghiệm công nghệ cao cấp nhưng ở mức giá phải chăng.