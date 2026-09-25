Rò rỉ tính năng chống nhìn trộm mới trên Samsung Galaxy S27 Ultra

Sau khi dòng Xiaomi 18 Pro ra mắt với màn hình riêng tư (chống nhìn trộm) hỗ trợ cả chế độ chia đôi, Samsung được cho là đang chuẩn bị mang cơ chế tương tự lên mẫu flagship tiếp theo mang tên Galaxy S27 Ultra. Theo nguồn tin từ chuyên gia rò rỉ Ice Universe, hãng công nghệ Hàn Quốc đang cân nhắc giải pháp bảo mật có chọn lọc, cho phép tính năng Privacy Display vận hành đồng thời cùng tính năng đa nhiệm hai cửa sổ.

Samsung sắp cải tiến màn hình riêng tư trên phiên bản Galaxy S27 Ultra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Galaxy S27 Ultra có thể bổ sung tính năng màn hình riêng tư chia đôi

Tính năng mới này được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ Privacy Display từng xuất hiện trên mẫu Galaxy S26 Ultra. Hệ thống tích hợp phần cứng của Samsung vốn đã có khả năng giới hạn tầm nhìn từ các góc nghiêng đối với những ứng dụng được chỉ định trước, cửa sổ thông báo hoặc các thao tác nhập mật khẩu.

Điểm cải tiến đáng chú ý trên Galaxy S27 Ultra là khả năng xử lý riêng biệt cho từng nửa màn hình khi người dùng mở song song hai ứng dụng. Nhờ đó, người dùng có thể giữ cho các ứng dụng nhạy cảm như dịch vụ ngân hàng hay tin nhắn luôn được che chắn, trong khi ứng dụng duyệt web hoặc xem video ở nửa còn lại vẫn hiển thị bình thường cho người bên cạnh xem.

Về mặt lý thuyết, nếu người dùng di chuyển thanh phân chia kích thước giữa hai ứng dụng, khu vực được bảo vệ sẽ tự động điều chỉnh theo khung hình của ứng dụng đó thay vì tác động lên toàn bộ màn hình. Hướng đi này giúp tính năng bảo mật của Samsung trở nên thực tế hơn ở nơi đông người, đồng thời đánh dấu nỗ lực bắt kịp cách tiếp cận chia đôi màn hình riêng tư mà Xiaomi vừa áp dụng trên thế hệ flagship mới.

Dù chuyên gia rò rỉ Ice Universe đã đăng tải một đoạn video cho thấy tính năng này đang vận hành thực tế, đây vẫn là thông tin chưa được phía Samsung xác nhận chính thức. Do đó, cách thức triển khai cuối cùng của tính năng bảo mật này hoàn toàn có thể tiếp tục thay đổi trước thời điểm thiết bị ra mắt.