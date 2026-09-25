iPhone 18 Pro vừa mở bán đã dính nghi vấn lỗi sọc màn hình

Chưa đầy một tuần sau khi Apple mở bán dòng iPhone 18 Pro từ ngày 18.9, mạng xã hội đã lan truyền phản ánh về lỗi màn hình. Sự việc bắt nguồn từ bài đăng trên X chia sẻ hai video về chiếc iPhone 18 Pro màu đỏ burgundy, ghi lại một vệt sọc dọc màu hồng và một sọc xanh lá kéo dài trên màn hình hiển thị.

Hai đoạn video khác về tình trạng sọc hồng trên iPhone 18 Pro ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Một bài đăng khác trên diễn đàn Reddit cũng tuyên bố máy ngẫu nhiên xuất hiện sọc xanh khi đang sử dụng. Tuy nhiên, nhiều người dùng nhanh chóng phát hiện đường sọc này chạy phía sau biểu tượng Wi-Fi - điều không thể xảy ra với lỗi phần cứng thực tế - cho thấy hình ảnh nhiều khả năng đã qua chỉnh sửa nhằm mục đích câu tương tác trên mạng.

Sọc màn hình xanh xuất hiện trên iPhone 18 Pro? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Thực hư thông tin iPhone 18 Pro xuất hiện sọc hiển thị sau vài ngày ra mắt

Dù video sọc hồng có vẻ là thật do vệt màu không đè lên chi tiết đồ họa, đây là trường hợp xác thực duy nhất được ghi nhận và chưa rõ thiết bị có từng bị rơi vỡ hay chịu ngoại lực hay không. Vì vậy, hiện vẫn chưa có đủ bằng chứng thuyết phục để kết luận dòng máy mới của Apple gặp sự cố sọc hiển thị hàng loạt.

Thay vào đó, vấn đề đáng lưu ý hơn là các lỗi liên quan đến Face ID trên iPhone 18 Pro. Nhiều người dùng phản ánh Face ID bị treo khi mở khóa ứng dụng khiến máy tự khởi động lại về màn hình khóa, hiển thị thông báo 'Face ID không khả dụng' (Face ID not available) khi cài đặt, hoặc tính năng 'Yêu cầu chú ý cho Face ID' (Require Attention for Face ID) hoạt động không bình thường.

Dù nguyên nhân cụ thể chưa được xác định, nhiều khả năng Apple sẽ giải quyết các trục trặc Face ID bằng bản cập nhật phần mềm sắp tới. Tương tự các bài đăng công kích từng xuất hiện trong đợt ra mắt dòng Galaxy S26, người dùng không nên hoang mang trước những thông tin chưa được kiểm chứng về phần cứng thiết bị.