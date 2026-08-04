Có nên dán thêm kính cường lực khi màn hình bị nứt vỡ?

Thay màn hình smartphone bị nứt vỡ sau cú rơi vô tình luôn khiến người dùng tốn kém khoản chi phí đắt đỏ. Nhiều người lựa chọn giải pháp dán miếng cường lực đè lên mặt kính hỏng như một phương án xử lý tạm thời. Việc này giúp giữ lại các mảnh kính vụn và tránh nguy cơ gây đứt tay trong quá trình thao tác. Tuy nhiên, miếng dán chỉ mang lại cảm giác an toàn ảo chứ không hề làm tăng độ bền thật sự cho thiết bị.

Cần cân nhắc tình trạng hư hỏng của màn hình

Trên thực tế, cấu trúc nguyên vẹn của màn hình đã bị tổn hại nghiêm trọng sau các va chạm cơ học. Lực ép khi thao tác dán phụ kiện mới hoặc những cú rơi tiếp theo có thể làm nứt vỡ nặng hơn. Mặc dù vậy, nếu bạn có kế hoạch tự thay màn hình tại nhà, việc dán cố định lại được khuyên dùng. Người dùng thậm chí có thể dán băng dính đóng gói để cố định kính vỡ trước khi tháo rời linh kiện.

Màn hình điện thoại bị nứt liệu sẽ được cứu bởi miếng dán kính cường lực? ẢNH: PHONG ĐỖ

Trước khi quyết định dán, người dùng cần kiểm tra kỹ lưỡng mức độ hư hại thực tế của thiết bị. Với các vết nứt chân chim nhỏ, kính cường lực cứng sẽ giúp hạn chế tối đa nguy cơ tổn hại thêm. Nếu kính đã vỡ nham nhở hoặc bong tróc, bạn nên ưu tiên sử dụng miếng dán dẻo nhựa để cố định. Nếu màn hình xuất hiện vết mực đen, sọc hiển thị hay mất cảm ứng, hãy mang máy đi sửa chữa ngay.

Bên cạnh đó, một chiếc điện thoại đã bị nứt kính màn hình sẽ hoàn toàn mất đi khả năng kháng nước. Bạn tuyệt đối không sử dụng các loại miếng dán dùng keo UV lỏng vì keo sẽ chảy qua kẽ nứt làm hỏng linh kiện. Hãy kiểm tra các tính năng như cảm ứng, cảm biến vân tay, Face ID và camera trước khi dán. Người dùng cũng cần sao lưu toàn bộ dữ liệu lên đám mây hoặc máy tính để phòng ngừa rủi ro mất mát.

Khi tiến hành dán, hãy lau sạch màn hình bằng khăn sợi mịn và không dùng dung dịch lau rửa dạng lỏng. Thao tác dán cần được thực hiện nhẹ nhàng vì lực ép mạnh có thể khiến vết nứt lan rộng. Bạn không nên cố gắng ép phẳng để loại bỏ các bọt khí xuất hiện dưới bề mặt miếng dán. Việc bọt khí xuất hiện chỉ phản ánh thực tế rằng mặt kính điện thoại không còn phẳng phiu sau những cú va chạm.

Nhìn chung, việc dán cường lực chỉ là giải pháp tình thế để sử dụng tạm thời và bảo vệ các ngón tay, người dùng vẫn nên thu xếp thay màn hình mới sớm nhất có thể.