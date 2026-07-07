Sai lầm thường thấy khi lau điện thoại khiến màn hình nhanh hư

Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo một số phương pháp vệ sinh phổ biến hiện nay có thể gây hại nhiều hơn là có lợi cho thiết bị. Việc sử dụng các hóa chất tẩy rửa mạnh vô tình làm bào mòn lớp phủ hạn chế bám dầu (oleophobic coating) vốn có nhiệm vụ đẩy dầu và chống vết bẩn từ ngón tay trên màn hình.

Giải pháp vệ sinh giúp bảo vệ tuyệt đối cho màn hình điện thoại

Theo hướng dẫn từ Ủy ban Truyền thông liên bang (FCC) của Mỹ, bất kỳ loại khăn lau nào chứa chất tẩy trắng, amoniac, cồn nồng độ cao hoặc giấm đều có thể làm tổn hại màn hình. Nếu bắt buộc phải dùng khăn lau cồn, người dùng chỉ nên chọn loại có nồng độ tối thiểu là 70% để giảm bớt rủi ro. Phương án an toàn nhất được khuyến nghị là sử dụng một miếng vải sợi siêu nhỏ (microfiber) thấm một chút nước và xà phòng để lau chùi nhẹ nhàng.

Nên sử dụng những loại vải microfiber cho việc vệ sinh màn hình ẢNH: PHONG ĐỖ

Một lưu ý cốt lõi khi vệ sinh bằng cồn là người dùng chỉ được thấm dung dịch vào khăn lau chứ tuyệt đối không đổ trực tiếp lên thiết bị. Thay vì phụ thuộc vào hóa chất mài mòn, một phương pháp làm sạch khác an toàn và cực kỳ hiệu quả là ứng dụng công nghệ ánh sáng cực tím (UV). Người dùng có thể chọn mua các hộp khử trùng bằng ánh sáng từ những nhà sản xuất uy tín trên thị trường để 'tắm sạch' cho máy.

Các cỗ máy khử trùng này hoạt động bằng cách phát ra đúng bước sóng ánh sáng UV để tiêu diệt tới 99,99% vi trùng bám trên bề mặt. Quy trình này hoàn toàn không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào tới lớp phủ oleophobic nhạy cảm của màn hình cảm ứng. Để đạt hiệu quả tối ưu, bạn nên kết hợp lau sạch vết ố bằng vải sợi siêu nhỏ trước khi đặt máy vào hộp khử trùng UV.

Tóm lại, việc duy trì thói quen vệ sinh điện thoại đúng cách là quan trọng để vừa đảm bảo sức khỏe vừa kéo dài tuổi thọ thiết bị. Người dùng cần nâng cao cảnh giác và loại bỏ ngay các chất tẩy rửa mạnh ra khỏi quy trình chăm sóc điện thoại hằng ngày. Đầu tư vào các công cụ vệ sinh chuyên dụng sẽ giúp bảo vệ lớp màn hình cảm ứng luôn trong trạng thái hoàn hảo nhất.