Mã QR nhỏ hơn hạt bụi chứa đựng bí mật về tương lai lưu trữ vĩnh cửu

Phong Đỗ
Phong Đỗ
31/03/2026 19:58 GMT+7

Mã QR kỷ lục thế giới nhỏ hơn cả vi khuẩn, chứa đựng dữ liệu tồn tại hàng ngàn năm không cần dùng điện.

Trong khi ổ cứng và thẻ nhớ hiện nay chỉ có tuổi thọ vài thập kỷ, các nhà khoa học Áo vừa tạo ra một bước ngoặt lịch sử, đó là khắc mã QR nhỏ hơn cả vi khuẩn lên màng gốm mỏng, cho phép lưu trữ thông tin bền vững trong hàng thế kỷ mà không cần đến điện năng.

Tại sao các nhà khoa học lại khắc mã QR lên gốm?

Tại Đại học công nghệ Vienna (Áo), một nhóm nghiên cứu đã chính thức xác lập kỷ lục Guinness với mã QR nhỏ nhất thế giới, kích thước chỉ vỏn vẹn 1,98 micromet vuông. Để dễ hình dung, mã QR này nhỏ hơn cả hạt bụi và hầu hết các loại vi khuẩn thông thường. Nó tinh vi đến mức các kính hiển vi quang học mạnh nhất cũng không thể nhìn thấy; cách duy nhất để giải mã thông tin bên trong là sử dụng kính hiển vi điện tử.

Mã QR nhỏ hơn hạt bụi chứa đựng bí mật về tương lai lưu trữ vĩnh cửu - Ảnh 1.

Mã QR nhỏ hơn cả hạt bụi, lưu giữ dữ liệu cả ngàn năm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YAHOO TECH

Bằng cách sử dụng chùm hạt tích điện để khắc dữ liệu lên một loại gốm đặc biệt (vốn dùng để phủ các công cụ cắt gọt công nghiệp), các nhà khoa học đã tạo ra một cấu trúc dữ liệu siêu bền, có khả năng chống chịu mọi tác động khắc nghiệt từ môi trường.

"Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin, nhưng lại lưu trữ kiến thức trên những phương tiện có tuổi thọ quá ngắn ngủi", nhà khoa học Alexander Kirnbauer chia sẻ. Khác với ổ cứng từ tính hay chip nhớ điện tử dễ bị hư hỏng theo thời gian, phương thức lưu trữ bằng gốm lấy cảm hứng từ các bản khắc đá cổ đại.

Thông tin được ghi trực tiếp vào vật liệu trơ, bền vững, cho phép các thế hệ hàng nghìn năm sau vẫn có thể truy cập được kho tàng tri thức của nhân loại ngày nay mà không cần bảo trì hay cung cấp nguồn điện liên tục.

Tiềm năng của công nghệ này không chỉ dừng lại ở những mã QR đơn giản. Các nhà nghiên cứu tính toán rằng, nếu áp dụng kỹ thuật này trên quy mô công nghiệp, chúng ta có thể nén hơn 2 TB dữ liệu (tương đương hàng triệu cuốn sách hoặc hàng trăm bộ phim chất lượng cao) chỉ trong diện tích của một tờ giấy A4.

Hiện tại, đội ngũ chuyên gia đang tập trung tăng tốc độ ghi và phát triển các quy trình sản xuất đại trà. Mục tiêu là đưa lưu trữ gốm từ phòng thí nghiệm ra thị trường, phục vụ việc lưu trữ dữ liệu trọng yếu cho các chính phủ và tập đoàn lớn trên toàn cầu.

