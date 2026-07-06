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Công nghệ Thủ thuật

Bỏ ra số tiền lớn mua điện thoại chơi game liệu có đáng?

Phong Đỗ
Phong Đỗ
Bỏ hàng chục triệu đồng mua điện thoại chơi game sẽ là quyết định bứt phá giúp tối ưu hiệu năng hay khoản đầu tư lãng phí?

Ngày nay, việc chơi game di động mọi lúc mọi nơi đã trở nên dễ dàng thông qua các máy chơi game cầm tay phổ biến như Steam Deck, Nintendo Switch hay ASUS ROG Ally X. Tuy nhiên, nếu không muốn mang vác theo một thiết bị cồng kềnh khác khi ra ngoài, điện thoại chơi game (gaming phone) là một lựa chọn đáng để người dùng cân nhắc.

'Chiến' trò chơi trên di động có cần điện thoại chơi game?

Việc sở hữu một chiếc điện thoại chơi game chuyên dụng cũng giống như việc bạn nâng cấp cho máy tính một bộ cấu hình GPU, CPU và bộ nhớ cao cấp hơn nhằm tối ưu hóa hoàn toàn cho việc chơi game. Ngược lại, việc cố chấp chơi game trên một chiếc điện thoại cấu hình thấp, ít mạnh mẽ có thể làm quá tải thiết bị và dẫn đến nhiều rắc rối cho người dùng, bao gồm hiện tượng tụt khung hình và thời gian tải trận chậm chạp.

Đối với những ai hứng thú với dòng máy này, số tiền phải bỏ ra để sở hữu có thể khá lớn. Vì vậy, việc chúng có thực sự đáng tiền hơn một thiết bị chơi game cầm tay chạy hệ điều hành Android riêng biệt có giá rẻ hơn hay không sẽ phụ thuộc lớn vào túi tiền của bạn.

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Có nên bỏ ra nhiều tiền cho điện thoại chuyên game?

ẢNH: GEMINI AI

Các dòng điện thoại flagship cao cấp như Galaxy Z Fold7 mang lại những trải nghiệm chơi game xa xỉ với màn hình gập và dung lượng lưu trữ cực lớn, nhưng lại đi kèm với mức giá đắt đỏ. Trong khi đó, những chiếc điện thoại được thiết kế chuyên biệt cho việc chơi game như RedMagic 11 Pro lại tập trung mạnh mẽ vào các yếu tố cốt lõi bao gồm duy trì hiệu năng bền bỉ lâu dài, đồng thời cũng được tích hợp phần cứng chuyên dụng cho game thủ với mức chi phí thấp hơn, dễ tiếp cận hơn.

Điểm cộng lớn là việc sở hữu một chiếc smartphone chuyên game vẫn cho phép người dùng thực hiện tất cả tác vụ thông thường của một chiếc điện thoại tiêu chuẩn như nhắn tin, thực hiện cuộc gọi và sử dụng các ứng dụng để xem video trực tuyến. Mặc dù máy chơi game cầm tay chuyên dụng có khả năng chạy được nhiều tựa game của hệ máy console, nhưng điện thoại chơi game vẫn có thể tiếp cận được một số tựa game này thông qua các dịch vụ chơi game đám mây (cloud gaming). Những trò chơi lớn đến từ các nhà phát triển game bom tấn AAA thường khó tương thích với các thiết bị di động thông thường, đơn giản vì phần lớn điện thoại tiêu chuẩn không đủ sức 'gánh' nổi chúng.

Phần lớn smartphone ngày nay đều có thể chơi mượt các tựa game đơn giản, không đòi hỏi quá nhiều sức mạnh phần cứng. Do đó, nếu tất cả những gì bạn muốn chỉ là chơi các tựa game nhẹ nhàng thì không cần đến một chiếc điện thoại chơi game chuyên dụng.

Dòng máy chuyên cày game này chỉ thực sự cần thiết đối với các trò chơi đòi hỏi đồ họa đỉnh cao, yêu cầu vận hành hiệu quả nhất. Để phục vụ nhu cầu chơi game nặng, các thiết bị chuyên game thường đi kèm với bộ vi xử lý mạnh mẽ hơn nhằm kéo dài thời lượng pin và đẩy hiệu năng lên mức tối đa. Chúng cũng cung cấp dung lượng RAM lớn hơn nhiều, trong đó mức 16 GB thường là con số lý tưởng, mặc dù đôi khi có vài dòng máy được nhà sản xuất đẩy lên tới tận 24 GB - mạnh hơn cả đa số laptop văn phòng hiện nay.

Vì vậy, nếu di động là nền tảng chơi game chính và bạn không muốn mang vác lỉnh kỉnh, thì gaming phone chắc chắn là một khoản đầu tư đáng giá.

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