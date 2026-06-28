3 nhược điểm của điện thoại màn hình cong

Điện thoại màn hình cong từng có thời kỳ hoàng kim nhờ sở hữu vẻ ngoài bóng bẩy và thu hút thị giác của người mua. Sức hấp dẫn mang tính thẩm mỹ cao này là lý do chính khiến nhiều ông lớn công nghệ đua nhau trang bị nó lên các dòng sản phẩm cao cấp. Tuy nhiên, khả năng hiển thị thực tế của loại màn hình này lại không hề đem lại bất kỳ lợi thế rõ rệt nào so với màn hình phẳng truyền thống. Chính vì vậy, chiêu trò quảng cáo này đang dần mất đi sức hút và bị người tiêu dùng quay lưng bởi 3 rủi ro ẩn giấu dưới đây.

Màn hình cong tồn tại những nhược điểm lớn khiến nó 'chết yểu' ẢNH: REDDIT

1. Không tương thích tốt với giao diện của nhiều ứng dụng

Hình dáng bo cong ở các cạnh của màn hình hoàn toàn không phải là một thiết kế lý tưởng để vận hành tất cả ứng dụng hiện nay. Đối với các ứng dụng có bố trí nút bấm nằm dọc theo cạnh máy, độ cong của màn hình có thể khiến hệ thống không nhận diện được thao tác chạm. Bên cạnh đó, việc thực hiện các thao tác vuốt từ phần rìa màn hình cũng trở thành một thử thách thực sự đối với người sử dụng.

Rủi ro này không chỉ dừng lại ở việc gây khó khăn khi thao tác mà còn dẫn đến nhiều phiền toái khác trong quá trình trải nghiệm. Người dùng dễ vô tình chạm phải các biểu tượng hoặc nút bấm ngoài ý muốn chỉ vì chúng nằm ngay trên phần bo cong của máy. Việc liên tục bấm nhầm hoặc ứng dụng không nhận lệnh chắc chắn sẽ tạo ra sự ức chế không hề nhỏ đối với bất kỳ ai.

2. Thách thức lớn trong việc bảo vệ, sửa chữa và thay thế

Một nhược điểm thực tế cốt lõi khác của màn hình cong là việc tìm kiếm và dán các miếng dán bảo vệ như kính cường lực rất khó khăn. Các loại ốp lưng bảo vệ trên thị trường hiện tại cũng có xu hướng vừa vặn và tương thích tốt hơn với các dòng màn hình phẳng. Do đó, người dùng sẽ bị hạn chế quyền lựa chọn các phụ kiện bảo vệ cho thiết bị của mình.

Nguy hiểm hơn, kết cấu màn hình cong vốn dĩ mỏng manh và dễ vỡ hơn nhiều so với thiết kế phẳng truyền thống. Độ cong ở viền máy cũng khiến việc cầm nắm bằng các cạnh trở thành cực hình, làm tăng tỷ lệ người dùng vô tình làm rơi thiết bị. Khi xảy ra hư hỏng, việc sửa chữa loại màn hình này thường phức tạp và đắt đỏ, đẩy tổng chi phí sở hữu lên cao.

3. Trải nghiệm xem video bị ảnh hưởng và biến dạng hình ảnh

Bản chất hình học của màn hình cong khiến cho việc thưởng thức các nội dung giải trí như xem video không còn trọn vẹn. Người xem sẽ phải đối mặt với nguy cơ một số chi tiết hình ảnh bị mất hoặc bị biến dạng xung quanh các phần rìa bị bo cong. Đây cũng chính là lý do cốt lõi khiến các nhà sản xuất lớn đã quyết định khai tử và ngừng sản xuất dòng TV màn hình cong.

Để có thể nhìn thấy mọi chi tiết rõ ràng nhất, loại màn hình này luôn đòi hỏi người xem phải có một góc nhìn hoàn toàn lý tưởng. Trừ khi các nhà sản xuất tìm ra giải pháp xử lý triệt để các rủi ro trên, màn hình cong khó có thể quay trở lại mạnh mẽ trong tương lai. Người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ những nhược điểm thực tế này trước khi đưa ra quyết định mua sắm để không phải hối hận.