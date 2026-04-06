Độc lạ phụ kiện biến Apple Watch cũ thành iPod

Bạn đang cất một chiếc Apple Watch đời cũ bám bụi trong ngăn kéo? Đừng vội thanh lý, vì một thiết bị mới mang tên RePod Ultra đang gây bão trên cộng đồng gọi vốn với khả năng biến chiếc đồng hồ thông minh thành một máy nghe nhạc iPod hoài cổ.

RePod Ultra đem iPod thời kỳ đầu trở lại

Trào lưu 'retro' (hoài cổ) đang quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đặc biệt là với thế hệ Gen Z yêu thích tìm kiếm những trải nghiệm công nghệ thuần túy của thập niên 2000. Kể từ khi Apple khai tử dòng iPod vào năm 2022, RePod Ultra xuất hiện như một lời giải hoàn hảo khi giữ nguyên sự thông minh của Apple Watch, nhưng khoác lên mình diện mạo của một chiếc iPod Classic đầy phong cách.

Chiếc ốp RePod Ultra biến Apple Watch thành iPod ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

RePod Ultra không chỉ là một chiếc ốp bảo vệ thông thường. Nó là một cấu trúc bằng titan chắc chắn, được thiết kế tỉ mỉ. Điểm nhấn đắt giá nhất chính là vòng xoay cơ học bằng kim loại. Thay vì chỉ vuốt chạm màn hình, bạn có thể xoay vòng cơ này để điều chỉnh âm lượng hoặc cuộn danh sách nhạc - một cảm giác chân thực mà những tín đồ iPod lâu năm yêu thích.

Dù thay đổi hoàn toàn ngoại hình, chiếc Apple Watch của bạn vẫn giữ nguyên các tính năng vốn có. Người dùng vẫn có thể thực hiện thanh toán Apple Pay, nghe gọi, truy cập podcast hay sạc từ tính mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Phụ kiện chỉ đơn giản là 'nâng cấp' trải nghiệm điều khiển, giúp việc tương tác với âm nhạc trở nên thú vị, chính xác và mang tính biểu tượng hơn.

Dự án RePod Ultra đã nhanh chóng vượt mục tiêu huy động vốn trên Kickstarter chỉ trong thời gian ngắn. Với mức giá đặt trước chỉ từ 89 USD (khoảng hơn 2,3 triệu đồng), hấp dẫn cho những ai muốn tìm lại cảm giác cầm trên tay một chiếc máy nghe nhạc chuyên dụng. Những sản phẩm đầu tiên dự kiến sẽ đến tay người dùng ngay trong tháng 4.2026.

RePod Ultra trên tay người dùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Nếu đang tìm kiếm một sự khác biệt hoàn toàn cho chiếc đồng hồ thông minh cũ, hoặc đơn giản là muốn tận hưởng lại cảm giác xoay vòng điều khiển âm nhạc như những năm 2000, RePod Ultra chính là món phụ kiện không thể bỏ qua trong bộ sưu tập công nghệ năm nay.