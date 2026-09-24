Hé lộ thông số sạc nhanh của Samsung Galaxy S27 Ultra

Theo Notebook Check, hồ sơ chứng nhận tại Trung Quốc vừa ghi nhận hai mẫu máy cao cấp của Samsung mang mã hiệu SM-S9570 và SM-S9580, xác nhận mức sạc có dây tối đa 60W và tiếp tục không tặng kèm củ sạc trong hộp bán lẻ.

Trong khi mã SM-S9580 tương ứng với mẫu Galaxy S27 Ultra, thì mã hiệu SM-S9570 lại trùng khớp với các thông tin rò rỉ gần đây từ cơ sở dữ liệu GSMA IMEI về một biến thể hoàn toàn mới mang tên Galaxy S27 Pro.

Thông số kỹ thuật của Galaxy S27 Pro và S27 Ultra lộ diện trên trang chứng nhận 3C ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Xuất hiện bản Galaxy S27 Pro mới toanh, hỗ trợ sạc nhanh 60W

Việc bổ sung tùy chọn Pro nằm giữa bản Plus và Ultra đánh dấu lần đầu tiên Samsung đưa hậu tố "Pro" vào dòng S chủ lực, thể hiện động thái cạnh tranh trực diện với chiến lược phân cấp Pro và Pro Max của Apple. Dù công suất 60W tiếp tục được duy trì từ thế hệ tiền nhiệm S26 Ultra, con số này vẫn xếp sau mức sạc nhanh 100W của các đối thủ như OnePlus 15T hay POCO F9 Ultra vừa ra mắt.

Trước đó vài ngày, hai model Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27 Plus cũng đã vượt qua chứng nhận 3C với mức công suất lần lượt là 25W và 45W. Tương tự các phiên bản cao cấp, trọn bộ sản phẩm bán ra sẽ chỉ bao gồm cáp kết nối USB-C tiêu chuẩn mà không đi kèm củ sạc rời trong hộp.

Việc toàn bộ dòng sản phẩm 4 thiết bị hoàn tất các thủ tục phê duyệt kiểm định pháp lý sớm hơn thường lệ cho thấy Samsung nhiều khả năng sẽ đẩy sớm thời điểm tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked. Thế hệ flagship Galaxy S27 series được dự đoán có thể chính thức trình làng sớm nhất vào khoảng đầu hoặc cuối tháng 1.2027.