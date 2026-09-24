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    Tính năng ẩn biến màn hình ngoài Galaxy Z Flip8 thành gương soi

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ

    Samsung trang bị cho Galaxy Z Flip8 một tính năng độc quyền, cho phép người dùng biến màn hình phụ thành một chiếc gương soi.

    Dù các thiết bị màn hình gập thuộc thế hệ Galaxy Z8 chia sẻ nhiều đặc tính chung, Galaxy Z Flip8 sở hữu điểm nhấn riêng với tính năng 'Mirror View'. Tiện ích này biến màn hình ngoài của máy thành một chiếc gương bỏ túi kỹ thuật số phục vụ nhu cầu quan sát cá nhân.

    Galaxy Z Flip8 sở hữu tính năng ẩn biến máy thành gương kỹ thuật số

    Tính năng này chỉ hỗ trợ riêng cho dòng Flip8 và không xuất hiện sẵn do đòi hỏi phải cài đặt ứng dụng Camera Assistant của Samsung. Người dùng có thể tải ứng dụng này từ Galaxy Store hoặc truy cập trực tiếp từ phần Settings trong mục Quick Controls của ứng dụng Camera.

    Tính năng ẩn biến màn hình ngoài Galaxy Z Flip8 thành gương soi - Ảnh 1.

    Biến Galaxy Z Flip8 thành gương soi

    ẢNH: CHATGPT

    Giao diện Mirror View trang bị nút tròn giúp đóng băng khung hình và nút độ sáng để bật dải đèn viền xung quanh màn hình ngoài trong điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra, người dùng có thể chạm đúp hoặc dùng hai ngón tay chụm mở để phóng to hình ảnh tương tự thao tác trên khung ngắm camera thông thường.

    Sau khi bật tính năng trong Camera Assistant, người dùng có thể tùy chọn thiết lập khởi chạy nhanh bằng cách nhấn đúp nút cạnh bên hoặc tạo lối tắt trên màn hình khóa. Ngoài hai phương thức trên, tính năng này cũng có thể mở trực tiếp từ mục Quick Controls (Điều khiển nhanh) ngay trong ứng dụng Camera.

    Đặc biệt, Mirror View tương thích hoàn toàn với chế độ Flex Mode của thiết bị gập. Người dùng có thể gập mở máy ở một góc thích hợp rồi đặt lên mặt phẳng để soi gương hoàn toàn rảnh tay mà không cần cầm giữ.

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