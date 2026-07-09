Rò rỉ trọn bộ màu sắc của Galaxy Z Flip8

Dù phải đến ngày 22.7 tới Samsung mới chính thức trình làng thế hệ điện thoại gập mới, nhưng guồng quay tin đồn về các sản phẩm này chưa bao giờ dừng lại. Trang Android Headlines vừa bất ngờ tung ra loạt ảnh dựng chính thức lột tả chi tiết thiết kế và màu sắc của mẫu máy gập vỏ sò Galaxy Z Flip8 sắp ra mắt. Bên cạnh các tông màu truyền thống, sự xuất hiện của một phiên bản màu sắc thời thượng và tươi mới đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ.

Galaxy Z Flip8 rò rỉ thông số và màu sắc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Tông màu mới trên Galaxy Z Flip8 vừa lộ diện

Về tổng thể ngoại hình, Galaxy Z Flip8 sở hữu ngôn ngữ thiết kế y hệt như phiên bản tiền nhiệm Z Flip7 với màn hình phụ tràn viền bao quanh cụm camera xếp ngang. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên người dùng được chiêm ngưỡng bộ ba màu sắc chính thức của máy bao gồm màu kem (Cream), than chì (Graphite) và một sắc hồng pastel (Pink) cực kỳ thời thượng. Ngoài ra, hãng dự kiến sẽ giữ lại màu xanh Mint như một phiên bản độc quyền để bán giới hạn trên hệ thống cửa hàng trực tuyến Samsung.com.

Về mặt thông số kỹ thuật, phiên bản quốc tế và phiên bản Mỹ của máy sẽ lần lượt được trang bị hai dòng vi xử lý cao cấp là Exynos 2600 và Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Thiết bị sở hữu dung lượng RAM lên tới 12 GB LPDDR5X, đi kèm viên pin 4.300 mAh hỗ trợ sạc có dây 25W và có khả năng tương thích với cả sạc không dây. Trải nghiệm thị giác của người dùng sẽ được đảm bảo nhờ màn hình chính gập Dynamic LTPO AMOLED 2X kích thước 6,9 inch và màn hình phụ 4,1 inch, cả hai đều có tần số quét 120 Hz.

Đối với hệ thống nhiếp ảnh, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc quyết định tái sử dụng cụm camera từ thế hệ trước sang với camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 12 MP và camera selfie 10 MP. Sự lặp lại này làm dấy lên những tranh cãi trái chiều về việc Samsung đang quá ngần ngại thay đổi và chỉ mang đến những nâng cấp nhỏ giọt mang tính tịnh tiến định kỳ.

Dẫu vậy, các dữ liệu phân tích thị trường cho thấy chiến lược này của hãng là hoàn toàn có cơ sở khi dòng điện thoại gập vỏ sò hiện đã có mức giá rẻ gần như ngang bằng với các flagship màn hình phẳng thông thường.