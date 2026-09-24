Điện thoại Galaxy sắp có chip bảo mật chặn pin giả và chống cháy nổ

Theo báo cáo từ chuyên trang The Elec, Samsung đang lên kế hoạch tích hợp chip bảo mật vào pin của một số mẫu điện thoại Galaxy bắt đầu từ năm tới. Động thái này dự kiến áp dụng đầu tiên trên khoảng 50 triệu thiết bị thuộc dòng Galaxy A phổ thông và tầm trung - phân khúc hiện chiếm tỷ trọng doanh số lớn nhất của hãng công nghệ Hàn Quốc.

Các vi mạch này được sản xuất trên tiến trình 28 nanomet của Samsung Electronics, ứng dụng công nghệ chức năng không thể sao chép vật lý (VIA PUF) để cấp mã định danh độc nhất cho từng viên pin. Chuỗi cung ứng chip xác thực dự kiến được phân chia giữa hai đối tác gồm Analog Devices (ADI) tại Mỹ và ICTK tại Hàn Quốc.

Điện thoại Galaxy sắp có chip bảo mật pin giúp chống cháy nổ linh kiện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IDOC

Vì sao Samsung chuẩn bị tích hợp chip bảo mật vào pin?

Mục tiêu cốt lõi của giải pháp này là chấm dứt tình trạng người dùng thay thế pin trôi nổi kém chất lượng từ bên thứ ba, vốn tiềm ẩn nguy cơ gây hư hại máy và cháy nổ nghiêm trọng khi sạc hoặc sử dụng. Bên cạnh yếu tố an toàn, con chip còn lưu trữ lịch sử sử dụng, giúp các kỹ thuật viên sửa chữa dễ dàng tối ưu hóa quy trình tái chế lithium cho từng viên pin cụ thể.

Bước đi này cũng diễn ra trước thời điểm các quy định pin mới của Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực vào tháng 2.2027 về yêu cầu pin dễ tháo rời và 'hộ chiếu' pin kỹ thuật số. Dù Apple từng đưa chip xác thực lên các dòng iPhone XS và XR từ năm 2018, đây là lần đầu tiên Samsung triển khai công nghệ tương tự trên smartphone của mình.

Hiện tại, Samsung vẫn chưa đưa ra xác nhận hay bình luận chính thức nào về kế hoạch tích hợp linh kiện bảo mật này. Người dùng đang chờ đợi phản hồi cụ thể từ tập đoàn để nắm rõ lộ trình triển khai chi tiết trên các dòng máy Galaxy thương mại trong thời gian tới.