One UI 10 sắp có thay đổi lớn cho điện thoại Samsung Galaxy

Bất chấp những hoài nghi từ dư luận cùng làn sóng phản đối về tình trạng "bội thực AI", Samsung dường như không có ý định kìm hãm tốc độ mà đang chuẩn bị cho một cuộc đại tu lớn về phần mềm trên các thiết bị Galaxy. Bản cập nhật One UI 10, được gọi nội bộ là Galaxy OS, dự kiến sẽ đánh dấu sự khởi đầu cho một chương phát triển mới khi tiếp tục đào sâu vào công nghệ trí tuệ nhân tạo.

One UI 10 sắp mang đến thay đổi lớn về phần mềm ẢNH: CHATGPT

Samsung One UI 10 lộ diện kế hoạch tích hợp sâu AI và dịch vụ trả phí

Theo nguồn tin từ phonefuturist, Samsung đang hợp tác chặt chẽ với Google nhằm xây dựng các quan hệ đối tác về AI tích hợp sâu, dự kiến ra mắt đồng thời cùng dòng điện thoại cao cấp Galaxy S28. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm giao diện One UI tròn 10 năm tuổi, một cột mốc mang tính biểu tượng mà thương hiệu công nghệ này thường tạo nên dấu ấn đáng kể.

Đáng chú ý, thỏa thuận hợp tác được cho là có cả việc tích hợp các dịch vụ bên thứ ba có thu phí, phản ánh chiến lược phát triển theo hai nhánh song song của hãng. Bên cạnh việc đưa các tính năng AI nhúng sâu vào chính hệ điều hành, Samsung muốn mở cửa cho các dịch vụ bên ngoài vốn có thể áp dụng biểu phí sử dụng đối với người dùng cuối.

Động thái này xuất hiện giữa bối cảnh người dùng thiết bị Galaxy suốt nhiều năm qua luôn băn khoăn về việc tính năng AI nào sẽ tiếp tục được miễn phí và công cụ nào sẽ bị đưa vào diện gói trả phí. Dù một thập kỷ phát triển đã biến One UI thành một giao diện hoàn thiện với kho tính năng phong phú, sự cồng kềnh tích tụ qua năm tháng khiến cộng đồng người dùng lâu năm mong đợi một cuộc tái thiết toàn diện từ gốc rễ.

Hiện tại, những kế hoạch trên vẫn chưa được Samsung công bố chính thức và hoàn toàn có thể thay đổi trước khi thế hệ Galaxy S28 chính thức trình làng. Việc duy trì trải nghiệm cốt lõi miễn phí song song với các dịch vụ đối tác tùy chọn sẽ là bài toán cân bằng quan trọng quyết định sự đón nhận của người dùng đối với One UI 10.