One UI 9 nâng tầm bảo mật điện thoại Samsung Galaxy với 5 tính năng mới

Samsung đang đưa các công cụ bảo vệ và quyền riêng tư lên vị trí dễ tiếp cận hơn trên phiên bản phần mềm One UI 9. Thay vì để các tính năng phòng vệ ẩn sâu trong cài đặt hệ thống, giao diện mới giúp người dùng thiết bị Galaxy chủ động nhận biết và xử lý các nguy cơ an ninh nhanh chóng hơn.

Dưới đây là 5 tính năng bảo mật, quyền riêng tư và bảo vệ thiết bị đáng chú ý trong bản cập nhật này.

Hợp nhất trung tâm thông tin bảo hành và chăm sóc thiết bị

Khu vực Bảo hành và chăm sóc (Warranty and care) mới trên One UI 9 quy tụ toàn bộ thông tin chi tiết về chính sách bảo hành, tính năng chẩn đoán phần cứng và dữ liệu liên quan đến bảo trì thiết bị về cùng giao diện duy nhất.

Trung tâm bảo hành và chăm sóc thiết bị được hợp nhất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Thay đổi này mang lại cho chủ sở hữu thiết bị Galaxy một phương thức trực quan hơn để tra cứu phạm vi bảo hành của máy. Người dùng có thể nhanh chóng phát hiện các sự cố tiềm ẩn mà không cần phải mất thời gian tìm kiếm qua nhiều tầng thiết lập phức tạp.

Cơ chế khóa nhanh vô hiệu hóa sinh trắc học

One UI 9.0 bổ sung phương thức kích hoạt nhanh chế độ phong tỏa khi người dùng cần tăng cường bảo vệ thiết bị trong các tình huống khẩn cấp. Người dùng chỉ cần nhấn giữ đồng thời tổ hợp nút giảm âm lượng và nút nguồn, hoặc chạm vào biểu tượng nút nguồn ngay trên bảng điều khiển nhanh (Quick Panel).

Sau thao tác này, hệ thống sẽ tạm thời vô hiệu hóa tính năng nhận diện khuôn mặt và cảm biến vân tay. Để mở máy trong lần tiếp theo, thiết bị bắt buộc người dùng phải xác thực bằng mã PIN, mật khẩu hoặc hình vẽ mở khóa.

Biểu tượng chỉ báo truy cập vị trí trực quan

Trên giao diện mới, hệ thống sẽ hiển thị một biểu tượng màu xanh lam ở cạnh trên màn hình mỗi khi có một ứng dụng bất kỳ đang truy xuất vị trí của thiết bị. Người dùng có thể nhấn trực tiếp vào biểu tượng chỉ báo này từ bảng điều khiển nhanh để nhận diện chính xác phần mềm nào đang dùng dữ liệu vị trí, giúp việc theo dõi quyền riêng tư trở nên minh bạch và tức thì.

Cảnh báo ứng dụng đang truy cập dịch vụ định vị ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Hệ thống cảnh báo an ninh chủ động qua Now Brief

Hệ thống trên One UI 9 có thể phát hiện và đưa các rủi ro bảo mật ra giao diện Now Brief để người dùng tiện theo dõi. Danh sách cảnh báo sẽ gồm các mối đe dọa từ phần mềm độc hại (malware), ứng dụng được cài đặt từ nguồn không xác định, các quyền truy cập bị đánh giá là không cần thiết và những nguy cơ tiềm ẩn khác.

Đặc biệt, Samsung cho biết hệ thống còn có thể chủ động ngăn chặn các ứng dụng bị xác định là độc hại hoặc chứa lỗ hổng bảo mật khởi chạy, giữ nguyên trạng thái đóng băng cho đến khi người dùng đưa ra quyết định xử lý.

Cảnh báo quyền riêng tư ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên giao diện mới là lớp bảo vệ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), chuyên giám sát cách thức các phần mềm khai thác những quyền hạn đã được cấp. Nếu phát hiện một ứng dụng có dấu hiệu truy cập không cần thiết vào dữ liệu cá nhân, One UI 9 sẽ lập tức gửi thông báo cảnh báo tới người dùng.

Cơ chế này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Samsung, dịch chuyển từ phương thức thụ động cung cấp các nút kiểm soát quyền sang việc chủ động phát hiện và làm nổi bật những hành vi truy cập dư thừa.

Kết luận

Nhìn chung, những cải tiến trên One UI 9 cho thấy định hướng mới của Samsung trong việc tái cấu trúc trải nghiệm bảo vệ thông tin cho người dùng thiết bị Galaxy. Thay vì đặt gánh nặng rà soát lên người sử dụng, nền tảng mới kết hợp giữa thao tác trực quan và các cảnh báo chủ động nhằm thiết lập một môi trường bảo mật chặt chẽ hơn.