Những smartphone Samsung Galaxy nào bắt đầu nhận One UI 9?

Samsung vừa bắt đầu triển khai bản cập nhật One UI 9 dựa trên Android 17 cho một số mẫu điện thoại Galaxy. Động thái này diễn ra sau khi công ty bắt đầu phát hành bản cập nhật One UI 9 đầu tiên cho người dùng Galaxy S26 vào ngày 16.9 tại Hàn Quốc.

Samsung liệu có tăng tốc cập nhật One UI 9 trong tháng 10? ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Đến ngày 28.9, Samsung đã tiến hành cập nhật One UI 9 ổn định cho một loạt thiết bị cao cấp. Ngoài dòng Galaxy S25, các thiết bị cao cấp như Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 cũng đã bắt đầu được cập nhật One UI 9. Mặc dù bản cập nhật này hiện chỉ được phát hành cho các thiết bị tại Hàn Quốc, nhưng công ty dự kiến sẽ sớm triển khai đến các thị trường khác.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài dòng Galaxy S26 được cập nhật trước đó, các mẫu Galaxy đã nhận One UI 9 gồm có Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z TriFold (dòng Galaxy Z), cũng như Galaxy S25, S25 Edge và S25 FE (dòng Galaxy S).

Sẽ có thêm nhiều thiết bị Galaxy lên đời One UI 9

Việc triển khai không có nghĩa là tất cả thiết bị Galaxy đủ điều kiện sẽ nhận được bản cập nhật ngay lập tức. Theo Sammyfans, Samsung áp dụng phương pháp triển khai theo từng giai đoạn, với tính khả dụng phụ thuộc vào quốc gia, nhà mạng và kiểu máy cụ thể.

Người dùng các thiết bị được liệt kê có thể kiểm tra bản cập nhật bằng cách vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt. Nếu bản cập nhật chưa khả dụng, có thể do Samsung chưa mở rộng bản cập nhật cho khu vực đó.

Với việc các mẫu điện thoại Galaxy cao cấp của năm 2025 đã được cập nhật lên phiên bản ổn định, Samsung dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng One UI 9 cho nhiều smartphone và tablet Galaxy khác trong thời gian tới. Các mẫu điện thoại Galaxy cao cấp đời cũ và thiết bị tầm trung/giá rẻ cũng nằm trong lộ trình cập nhật. Trong số này, một số thiết bị dự kiến sẽ nhận được One UI 9 ngay trong tháng 10.