Dòng điện thoại Samsung Galaxy tiếp theo chính thức 'lên đời' One UI 9

Samsung vừa bắt đầu triển khai bản cập nhật One UI 9 ổn định cho dòng Galaxy S25, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình cập nhật Android 17 của hãng. Bản cập nhật này được phát hành ngay sau khi Samsung hoàn tất việc triển khai One UI 9 cho dòng Galaxy S26.

Galaxy S25 là dòng sản phẩm Galaxy tiếp theo của Samsung nhận bản cập nhật One UI 9 ẢNH: LOAN CHI

Dòng Galaxy S26 bắt đầu nhận bản cập nhật One UI 9 ổn định đầu tiên tại Hàn Quốc vào ngày 16.9, sau đó bản cập nhật mở rộng sang Mỹ vào ngày 23.9 và đang tiến dần đến các thị trường khác trên toàn cầu. Giờ đây, Samsung bắt đầu chuyển hướng cập nhật One UI 9 cho dòng Galaxy S25, mặc dù đây chỉ là giai đoạn đầu của quá trình.

Theo ghi nhận từ Sammyfans, các mẫu Galaxy S25, S25+ và S25 Ultra đủ điều kiện nhận bản cập nhật One UI 9. Tin tức này không quá bất ngờ bởi trước đó, Samsung đã thông báo rằng dòng Galaxy S25 sẽ là giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch cập nhật One UI 9 sau dòng Galaxy S26.

Người dùng Galaxy S25 toàn cầu vẫn phải 'xếp hàng chờ' One UI 9

Giống như dòng Galaxy S26, người dùng Galaxy S25 không nên kỳ vọng One UI 9 sẽ có mặt đồng loạt trên toàn cầu ngay lập tức. Hiện tại, One UI 9 đã được phát hành tại thị trường Hàn Quốc với phiên bản build S93xNKSUCDZF. Samsung thường phân phối các bản cập nhật phần mềm lớn theo từng đợt, tùy thuộc vào quốc gia, nhà mạng và biến thể thiết bị cụ thể. Do đó, đợt phát hành đầu tiên có thể sẽ tương đối hạn chế trước khi mở rộng ra các thị trường khác.

Trải nghiệm Samsung Galaxy S26 Ultra vừa ra mắt tại Việt Nam

Được biết, One UI 9 mang đến nhiều tính năng mới, tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), cá nhân hóa, quyền riêng tư và quản lý thiết bị hằng ngày. Samsung đã giới thiệu các công cụ như Now Nudge, Now Brief, My FanCam, Security Brief và các cảnh báo quyền riêng tư mới trong trải nghiệm phần mềm này.

Việc triển khai rộng rãi hơn dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới. Nếu không nhận được bản cập nhật ngay lập tức, người dùng Galaxy S25 không cần phải quá lo lắng. Bản phát hành hiện tại chỉ là bước khởi đầu trong quá trình triển khai bản cập nhật ổn định, không phải là một đợt ra mắt toàn cầu đồng thời.

Người dùng đủ điều kiện có thể kiểm tra thủ công bằng cách vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt. Samsung dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng One UI 9 cho toàn bộ dòng Galaxy S25 và các thiết bị Galaxy khác trong thời gian tới.