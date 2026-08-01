Người dùng Galaxy S25 đón tin vui từ One UI 9

Samsung đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện One UI 9 khi đồng thời thử nghiệm nội bộ các bản beta dành cho hai dòng smartphone cao cấp, gồm Galaxy S26 và S25. Đáng chú ý, lịch phát hành của hai chương trình thử nghiệm có thể được liên kết với nhau, cho phép người dùng Galaxy S25 sớm tiếp cận những tính năng mới vốn xuất hiện trên Galaxy S26.

Galaxy S25 được Samsung ưu ái chạy One UI 9 Beta "song hành" cùng với Galaxy S26 ẢNH: SAMSUNG

Được biết, tại sự kiện Galaxy Unpacked ngày 22.7, bên cạnh việc ra mắt các mẫu điện thoại gập và thiết bị đeo mới, Samsung cũng dành nhiều thời lượng để giới thiệu One UI 9 cùng hàng loạt cải tiến về giao diện và tính năng. Ngay sau sự kiện, công ty bắt đầu thử nghiệm nội bộ bản beta của One UI 9 trên dòng Galaxy S25.

Theo kế hoạch, Samsung sẽ mở rộng chương trình One UI 9 Beta cho người dùng Galaxy S25 trong vài tuần tới. Bản cập nhật được kỳ vọng mang đến nhiều tính năng mới từ Galaxy S26 như Now Nudge, Horizon Lock cho camera và My FanCam nhằm nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa cũng như khả năng quay chụp.

Samsung đẩy nhanh tốc độ 'chạy thử' One UI 9

Trong khi đó, chương trình beta của One UI 9 dành cho Galaxy S26 tiếp tục được triển khai. Samsung đã phát hành One UI 9 Beta 4 vào ngày 14.7 với nhiều cải tiến về hiệu năng và tối ưu hệ thống. Theo lộ trình hiện tại, bản One UI 9 Beta 5 dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 8 này, nhiều khả năng vào đầu hoặc giữa tháng.

Về tiến độ thử nghiệm, khoảng cách giữa Beta 1 và Beta 2, cũng như giữa Beta 2 và Beta 3, vào khoảng hai tuần. Tuy nhiên, thời gian từ Beta 3 đến Beta 4 kéo dài gần bốn tuần, điều đó ám chỉ rằng Samsung đã dành thêm thời gian để tối ưu và sửa lỗi trước khi bước sang giai đoạn thử nghiệm tiếp theo.

Nếu đúng kế hoạch, người dùng Galaxy S25 sẽ sớm được trải nghiệm One UI 9 Beta cùng nhiều tính năng mới trước khi bản cập nhật ổn định được phát hành rộng rãi trong thời gian tới.