Hé lộ thời điểm điện thoại Galaxy cũ được cập nhật One UI 9

Sau khi giới thiệu trải nghiệm đầy đủ của giao diện One UI 9 trên Galaxy Z thế hệ thứ 8, Samsung sẽ bắt đầu quá trình triển khai bản cập nhật này đến với điện thoại Galaxy đời cũ hơn. Theo Sammyfans, bản cập nhật này sẽ bắt đầu được triển khai chính thức từ ngày 7.8. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là người dùng các thiết bị Galaxy đời cũ sẽ nhận được bản cập nhật này như thế nào?

One UI 9 được cài đặt sẵn trên các mẫu Galaxy Z8 series ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMYFANS

Tại buổi ra mắt dòng Galaxy Z mới đây, Samsung không đề cập đến việc triển khai One UI 9 cho người dùng hiện tại. Mặc dù nhiều người kỳ vọng vào thông cáo báo chí, nhưng thông tin được cung cấp lại khá hạn chế và không có mốc thời gian cụ thể. Công ty Hàn Quốc chỉ nhắc đến một số chi tiết trong phần chú thích mà không đưa ra thông tin rõ ràng về việc cập nhật cho các thiết bị cũ.

Cụ thể, các điện thoại gập mới nhất như Galaxy Z Flip8, Z Fold8 và Z Fold8 Ultra sẽ được cài đặt sẵn One UI 9. Trong khi đó, người dùng các dòng điện thoại Galaxy cao cấp và tầm trung đời cũ sẽ phải chờ đợi thêm. Việc mở rộng One UI 9 cho các thiết bị này nhiều khả năng không diễn ra cho đến khi loạt Galaxy Z mới đến tay khách hàng, dự kiến từ ngày 8.8 cho khách hàng đặt trước tại Việt Nam.

One UI 9 sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 9?

Để nhìn lại quá trình cập nhật trước đó, giao diện One UI 7 (dựa trên Android 15) được giới thiệu vào tháng 1.2025, xuất xưởng cùng dòng Galaxy S25 cao cấp, trước khi bắt đầu mở rộng đến các thiết bị cũ vào tháng 4 cùng năm. Tiếp theo, One UI 8 (dựa trên Android 16) ra mắt vào tháng 7.2025, nhưng chỉ cho phép cập nhật cho các thiết bị gập đến cuối tháng 9.2025.

Galaxy S26 series dự kiến là dòng Galaxy cũ đầu tiên nhận bản cập nhật One UI 9 ẢNH: KHƯƠNG NHA

One UI 8.5 cũng có chương trình Beta kéo dài, với bản Beta ra mắt vào tháng 12.2025 trước khi bản chính thức đến tay khách hàng Galaxy S26 series vào tháng 2.2026, sau đó là các thiết bị cũ từ tháng 5.2026. Hiện tại, phiên bản One UI 9 (dựa trên Android 17) đã được đưa vào chương trình Beta từ tháng 5.2026, nhưng chưa có thông tin cụ thể về việc mở rộng sang các mẫu máy cũ hơn.

Dựa trên lịch sử triển khai trước đó, khoảng thời gian giữa lúc ra mắt chính thức và phát hành bản ổn định thường dao động từ 60 đến 75 ngày. Nếu Samsung tiếp tục theo chiến lược này, việc triển khai bản cập nhật One UI 9 có thể bắt đầu vào giữa hoặc cuối tháng 9. Dự kiến, dòng Galaxy S26 sẽ là những thiết bị đầu tiên nhận bản cập nhật chính thức, trong khi Samsung sẽ tiếp tục thử nghiệm Beta trên nhiều thiết bị khác trước khi phát hành bản ổn định.