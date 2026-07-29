Samsung tự tin iPhone gập không dễ vượt Galaxy Z Fold

Samsung đang tỏ ra không quá lo lắng trước những tin đồn về sự xuất hiện của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên mà Apple dự kiến ra mắt vào mùa thu tới đây. Bằng chứng đã được người đứng đầu bộ phận di động tại Samsung, TM Roh, khẳng định trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Samsung tạo khoảng cách nhiều năm với Apple trong lĩnh vực smartphone gập ẢNH: SAMSUNG

Trong phỏng vấn, ông Roh cho rằng kinh nghiệm hơn 7 năm của Samsung trên thị trường màn hình gập là một lợi thế "không thể bị sao chép". Ông nhấn mạnh: "Những kinh nghiệm về công nghệ và sự thấu hiểu khách hàng mà chúng tôi đã tích lũy trong suốt 7 năm qua không thể có được chỉ sau một đêm".

Mặc dù Apple được xem là đối thủ chính của Samsung trong phân khúc smartphone gập, tuy nhiên nhà sản xuất iPhone vẫn chưa xác nhận sự tồn tại của chiếc iPhone gập, bất chấp nhiều tin đồn về sản phẩm đã xuất hiện trong thời gian qua.

Samsung đã không ngừng cải tiến dòng Galaxy Z

Samsung cho biết sẽ tiếp tục mở rộng vị thế dẫn đầu bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực này. Hiện tại, công ty Hàn Quốc sở hữu một trong những danh mục thiết bị gập hoàn chỉnh nhất trên thị trường với dòng Galaxy Z Fold và Z Flip. Công ty cũng đã giới thiệu một mẫu smartphone ý tưởng với thiết kế gập ba để chứng minh cho thế giới thấy rằng họ vẫn đang đầu tư vào các định dạng mới.

Theo các nguồn tin, Apple dự kiến sẽ ra mắt một mẫu iPhone gập duy nhất trong giai đoạn đầu, với lịch ra mắt có thể vào cuối năm nay để cạnh tranh trực tiếp với Galaxy Z Fold8. Tuy nhiên, Apple có thể không cung cấp phiên bản gập dạng vỏ sò như Samsung với dòng Galaxy Z Flip.

Giới phân tích dự đoán rằng sự gia nhập của Apple sẽ làm tăng đáng kể sức cạnh tranh trong phân khúc smartphone gập. Tuy nhiên, Samsung hoàn toàn tự tin về chuyên môn trong lĩnh vực phần cứng, phần mềm và tối ưu hóa màn hình dẻo để tạo ra sự khác biệt với các đối thủ.