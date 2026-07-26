Điện thoại Galaxy thêm tính năng bảo mật mới

Samsung vừa công bố những cải tiến đáng kể trong tính năng bảo mật màn hình khóa trên các thiết bị Galaxy thông qua giao diện One UI 9, dựa trên nền tảng Android 17. Theo đó, nếu người dùng nhập sai mã PIN, hình vẽ hoặc mật khẩu 13 lần liên tiếp, điện thoại sẽ tự động ngừng chấp nhận các lần nhập sai.

Galaxy Z Fold thế hệ thứ 8 là dòng sản phẩm đầu tiên chạy One UI 9 ẢNH: SAMSUNG

Vấn đề nghiêm trọng hơn là để sử dụng lại thiết bị, người dùng buộc phải thực hiện khôi phục cài đặt gốc. Mục đích của chức năng mới nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công đoán mật khẩu.

Sự thay đổi này đánh dấu một bước tiến lớn so với các phiên bản One UI trước đó, vốn chỉ áp dụng các khoảng thời gian chờ tạm thời mà không có hình thức khóa tài khoản vĩnh viễn. Cụ thể, trong One UI 9, sau năm lần nhập sai, điện thoại sẽ chặn việc nhập liệu trong một phút. Thời gian chờ sẽ tăng dần sau mỗi lần nhập sai, lên đến 24 giờ sau 12 lần thử. Nếu người dùng nhập sai lần thứ 13, thiết bị sẽ bị khóa vĩnh viễn.

Dưới đây là bảng thời gian chờ tương ứng với số lần thử không thành công:

Số lần thử không thành công Thời gian chờ 5 lần thử 1 phút 6 lần thử 5 phút 7 lần thử 15 phút 8 lần thử 30 phút 9 lần thử 90 phút 10 lần thử 4 giờ 11 lần thử 12 giờ 12 lần thử 24 giờ 13 lần thử Khóa vĩnh viễn, cần khôi phục cài đặt gốc

Người dùng điện thoại Galaxy có lý do để lo ngại

Samsung cũng đã bổ sung tính năng Smart Counting nhằm cho phép việc nhập sai mã PIN hai lần liên tiếp chỉ được tính là một lần nhập sai để giảm thiểu tình trạng khóa máy do vô tình chạm vào túi quần hoặc trẻ em nhấn nhầm.

Tuy nhiên, một số người dùng bày tỏ lo ngại rằng trẻ em có thể dễ dàng khóa điện thoại bằng cách nhập các số ngẫu nhiên. Mặc dù việc đến lần thử cuối cùng sẽ mất hơn 42 giờ do thời gian chờ, nhưng hậu quả vẫn nghiêm trọng đối với những ai quên mật khẩu.

Ngoài ra, việc mở khóa bằng vân tay và nhận diện khuôn mặt không loại bỏ hoàn toàn rủi ro này, vì Android yêu cầu người dùng sao lưu thông tin đăng nhập ít nhất 72 giờ một lần, và Samsung không hỗ trợ khôi phục từ xa. Do đó, việc sao lưu dữ liệu thường xuyên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trên các thiết bị sử dụng One UI 9.