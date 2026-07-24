Galaxy AI trên điện thoại Samsung vừa có loạt cải tiến đáng giá

Samsung vừa tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked nhằm đánh dấu sự ra mắt của dòng sản phẩm Galaxy Z thế hệ thứ tám, bao gồm Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8. Sự kiện thu hút sự chú ý không chỉ bởi các mẫu điện thoại mới với thiết kế khung hình vuông, mà còn bởi sự tích hợp của công nghệ AI Gemini trong các thiết bị này.

Loạt thiết bị smartphone màn hình gập thế hệ thứ 8 vừa được Samsung giới thiệu ẢNH: SAMSUNG

Một trong những điểm nổi bật là Gemini Notebook (tên gọi trước đó là NotebookLM), đi kèm với bản dùng thử miễn phí AI Pro được cài sẵn. Người dùng sẽ nhận được bản dùng thử này khi mua các sản phẩm khác như Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 và kính thông minh mới. Google đã mở rộng hệ sinh thái ứng dụng Gemini, hiện có hơn 40 ứng dụng giúp người dùng thực hiện nhiều hoạt động khác nhau với trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mountain View.

Ông TM Roh, CEO kiêm chủ tịch Samsung Electronics, cho biết AI đang ngày càng trở nên tự chủ hơn, giúp các thiết bị trở thành điểm truy cập cá nhân hóa cho từng người dùng. Galaxy AI sẽ không hoạt động độc lập khi Google sẽ cung cấp sức mạnh cho nhiều thiết bị mới của Samsung, tạo ra những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Sức mạnh AI Gemini giúp nâng tầm trải nghiệm loạt thiết bị Samsung

Gemini Notebook, trợ lý nghiên cứu và học tập dựa trên AI của Google, cho phép người dùng tải lên nhiều nguồn tài liệu và tạo ra một trung tâm kiến thức riêng tư. Trên màn hình bên trong của Galaxy Z Fold8, người dùng có thể kéo và thả tài liệu vào không gian làm việc với các cửa sổ hiển thị cạnh nhau, thay vì phải chuyển đổi giữa các ứng dụng. Khi mua thiết bị, người dùng sẽ nhận được bản dùng thử AI Pro trong 6 tháng.

Galaxy AI ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sự tích hợp của AI Gemini từ Google ẢNH: SAMSUNG

Ngoài ra, Galaxy Watch 9 cũng được hưởng lợi từ công nghệ Gemini chỉ bằng cách giơ cổ tay lên. Kính thông minh của Samsung sẽ có tính năng nhận diện ngữ cảnh khi được phát hành rộng rãi. Sự hợp tác giữa Samsung và Google không chỉ giúp phát huy tiềm năng của Galaxy AI mà còn mang lại giá trị lớn cho người dùng.

Đối với những người quan tâm đến quyền riêng tư, One UI 9 tích hợp tính năng Now Brief giúp người dùng nhận diện các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật. Bảng điều khiển trợ lý AI mới sẽ hiển thị các quy trình tự động hóa đang hoạt động và cảnh báo về các ứng dụng yêu cầu quyền truy cập.

Sự hợp tác lần này tạo ra cuộc cạnh tranh mạnh mẽ với Apple - công ty vẫn chưa thành công với Siri và Apple Intelligence, mặc dù có dấu hiệu cho thấy điều này có thể sớm thay đổi. Quan trọng hơn, sự hợp tác hứa hẹn mang đến cho người dùng điện thoại gập lý do để tiếp tục khám phá và sử dụng công nghệ AI.