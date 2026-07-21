Samsung tăng cường bảo mật trên One UI 9

Giao diện One UI 9 dựa trên Android 17 dành cho điện thoại Galaxy mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý, nhất là việc Samsung đã chính thức loại bỏ chế độ bảo mật nghiêm ngặt (Lockdown Mode) khỏi menu nguồn. Đây là tùy chọn vốn dùng để khóa máy và vô hiệu hóa mở khóa sinh trắc học, bắt buộc người dùng nhập mã PIN hay mật khẩu.

Samsung có thay đổi bảo mật mới cho One UI 9

Tuy nhiên, việc gỡ bỏ tùy chọn này không phải là sự thụt lùi mà thực chất là bước tăng cường bảo mật tối đa. Hệ thống One UI 9 hiện sẽ tự động khóa điện thoại và vô hiệu hóa xác thực sinh trắc học ngay khi menu nguồn được mở. Thay đổi này loại bỏ hoàn toàn thao tác kích hoạt thủ công, giúp bảo vệ thiết bị tức thì trước các nguy cơ truy cập trái phép.

Tùy chọn 'Lockdown Mode' đã biến mất khỏi menu nguồn của Galaxy S25 Ultra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Do cơ chế tự động mới ban đầu không thực sự rõ ràng khiến nhiều người dùng bối rối, Samsung đã nhanh chóng đưa ra giải pháp xử lý. Trong bản One UI 9 beta 4 vừa phát hành cho dòng Galaxy S26, một dòng thông báo trực quan đã được thêm vào menu nguồn. Theo Tarun Vats, thông báo ghi rõ: "Vì lý do bảo mật, điện thoại của bạn đã được khóa".

Sự bổ sung nhỏ này giúp người dùng dễ dàng hiểu ngay trạng thái an toàn của thiết bị mà không còn hoang mang. Tương tự như trước, khi bạn thoát khỏi menu nguồn, tính năng quét vân tay hay khuôn mặt vẫn sẽ bị khóa hoàn toàn. Cách duy nhất để mở lại máy là nhập chính xác mã PIN, hình vẽ hoặc mật khẩu cá nhân đã thiết lập.

Phiên bản chính thức (Stable) của One UI 9 dự kiến sẽ được Samsung trình làng ngay vào ngày mai. Bản cập nhật hệ điều hành mới này sẽ ra mắt cùng thời điểm với các dòng điện thoại màn hình gập cao cấp thế hệ tiếp theo của hãng. Người dùng Galaxy hứa hẹn sẽ sớm được trải nghiệm cơ chế bảo mật tiên tiến và tiện lợi này.