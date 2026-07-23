Samsung mang Galaxy AI lên kính thông minh, cạnh tranh với Meta và Apple

Ngoài Google, Samsung còn hợp tác với các thương hiệu kính mắt nổi tiếng như Gentle Monster và Warby Parker để tạo ra chiếc kính thông minh đầu tiên của mình. Những chiếc kính này không chỉ được thiết kế để phù hợp với phong cách hằng ngày mà còn cho phép người dùng truy cập vào AI một cách rảnh tay, phục vụ cho việc điều hướng, dịch thuật, nhắn tin, ghi chú và nhiều tính năng khác.

Samsung chính thức gia nhập thị trường kính thông minh ẢNH: SAMSUNG

Dòng kính thông minh Intelligent Eyewear của Samsung có hai kiểu dáng nổi bật. Phiên bản Gentle Monster có gọng đen mỏng, mang phong cách tinh tế và hiện đại, trong khi mẫu Warby Parker lại có tông màu nâu ấm áp với đường viền lông mày cong, tạo nên vẻ ngoài cổ điển hơn.

Về mặt kỹ thuật, kính hoạt động trên hệ điều hành Android XR và sử dụng chip Snapdragon AR1 Gen 1 được Qualcomm thiết kế đặc biệt cho kính mắt siêu nhẹ. Người dùng có thể sử dụng kính liên tục lên đến 9 giờ sau mỗi lần sạc, và hộp sạc đi kèm có khả năng cung cấp thêm tới 7 lần sạc đầy.

Sự hỗ trợ của Gemini trong kính thông minh Samsung

Đối với khả năng làm việc, Google đảm nhiệm phần AI với Gemini, cho phép người dùng nhận được bản tóm tắt các tin nhắn dài, nghe đọc to thông tin và dịch các cuộc hội thoại trong thời gian thực. Hầu hết các tương tác được thực hiện bằng lệnh thoại, nhưng người dùng cũng có thể điều khiển bằng cử chỉ nếu đang đeo Galaxy Watch9.

Hai phiên bản kính thông minh mà Samsung vừa tiết lộ ẢNH: SAMSUNG

Kính còn cho phép chụp ảnh bảng trắng hoặc ghi chú cuộc họp, sau đó tự động sắp xếp chúng trong ứng dụng Samsung Notes. Ngoài ra còn có các tính năng hỗ trợ điều hướng và chia sẻ góc nhìn trực tiếp trong các cuộc gọi video.

Samsung cũng khá chú trọng đến sự riêng tư của người dùng khi trang bị cho kính đèn LED nhằm báo hiệu khi camera đang hoạt động và tính năng nhận diện đeo kính sẽ tự động tắt camera nếu người dùng tháo kính hoặc che ánh sáng. Đây là một điểm quan trọng, đặc biệt khi kính Ray-Ban của Meta đã gặp phải nhiều phản ứng trái chiều liên quan đến việc camera luôn hoạt động.

Samsung hiện vẫn chưa công bố giá cũng như ngày phát hành chính thức của mẫu kính thông minh mới, tuy nhiên nhiều khả năng sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay.