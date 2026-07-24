iPhone Ultra màn hình gập nguy cơ bị hoãn?

Một báo cáo mới từ GSMArena vừa tuyên bố mẫu iPhone Ultra màn hình gập vẫn có thể bị dời lịch ra mắt. Thông tin này xuất hiện ngay sau một số đồn đoán gần đây khẳng định máy không bị chậm trễ - vốn trước đó lại tiếp nối hàng loạt báo cáo cho rằng sản phẩm đang gặp trục trặc. Ở thời điểm hiện tại, giới công nghệ vẫn chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn theo chiều hướng nào.

Lộ tin tức iPhone Ultra gặp sự cố kỹ thuật và có thể bị trì hoãn ẢNH: GEMINI AI

Dù vậy, phần lớn các nguồn tin rò rỉ gần đây đều thống nhất rằng iPhone Ultra vẫn sẽ chính thức trình làng đúng kế hoạch vào tháng 9 tới, xuất hiện cùng lúc với bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Do đó, mối bận tâm lớn nhất của người dùng lúc này chỉ là liệu chiếc điện thoại gập đầu tiên của 'táo khuyết' có kịp mở bán tại các hệ thống cửa hàng cùng thời điểm với hai dòng flagship kể trên hay không.

Rào cản sản xuất từ bản lề và màn hình gập trên iPhone Ultra

Báo cáo mới nhất chỉ rõ Foxconn, đối tác gia công được Apple lựa chọn cho dự án iPhone Ultra, đang gặp phải sự cố và phải điều chỉnh lại khâu cuối của quy trình sản xuất. Những khúc mắc kỹ thuật này được cho là có liên quan trực tiếp đến bộ phận bản lề cũng như độ bền của màn hình gập. Tuy nhiên, nguồn tin vẫn chưa thể xác định chính xác Foxconn sẽ mất bao lâu để giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh nói trên.

Lời khuyên dành cho các iFan là hãy tiếp tục tích lũy ngân sách từ bây giờ. Việc chuẩn bị tài chính vững vàng sẽ giúp bạn sẵn sàng cho mức giá đắt đỏ của chiếc máy này ngay khi chương trình mở đặt hàng trước chính thức được kích hoạt.