Galaxy S26 FE hứa hẹn ghi điểm nhờ công nghệ sạc nhanh

Samsung dự kiến sẽ ra mắt Galaxy S26 FE nhằm thu hút sự chú ý của những khách hàng đang tìm kiếm một sản phẩm chất lượng mà không cần chi quá nhiều tiền. Theo thông tin rò rỉ, sản phẩm này sẽ có một cải tiến đáng kể so với phiên bản Galaxy S26, đó là hỗ trợ sạc nhanh 45W, nhanh hơn nhiều so với 25W của phiên bản tiêu chuẩn, từ đó giúp rút ngắn thời gian sạc.

Galaxy S26 series sắp đón thêm thành viên mới ẢNH: KHƯƠNG NHA

Chứng nhận từ UL Solutions (Demko) cho thấy các phiên bản khác nhau của Galaxy S26 FE sẽ hỗ trợ sạc nhanh với hai cấu hình điện (15V/3A và 10V/4,5A), cả hai đều có công suất tối đa tương đương. Nếu thông tin này được xác nhận, Galaxy S26 FE sẽ có lợi thế về thời gian sạc, chi tiết quan trọng đối với những người sử dụng điện thoại thường xuyên trong suốt cả ngày.

Nhiều thông số hấp dẫn trên Galaxy S26 FE

Các nguồn tin cũng cho biết Galaxy S26 FE sẽ sở hữu cấu hình mạnh mẽ với màn hình lớn, pin dung lượng cao và chip Exynos 2500. Cụ thể, Galaxy S26 FE dự kiến sẽ được trang bị các tính năng chính sau:

Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch với tần số quét 120 Hz và độ sáng lên đến 1.900 nit.

Chip xử lý Exynos 2500

RAM 8 GB

Các tùy chọn dung lượng lưu trữ 128 GB, 256 GB hoặc 512 GB

Dung lượng pin từ 4.900 mAh đến 5.000 mAh

Hình ảnh của Galaxy S26 FE cũng đã xuất hiện trong các chứng nhận trước và cho thấy thiết kế tương tự như Galaxy S25 FE. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về giá của Galaxy S26 FE. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán Samsung sẽ cố gắng giữ mức giá cạnh tranh để duy trì sức hấp dẫn của dòng sản phẩm này. Nếu Samsung có thể hạn chế sự tăng giá, mẫu điện thoại mới sẽ mang lại tỷ lệ giá trị/hiệu năng hấp dẫn.

Đối với những người ưu tiên hiệu năng tối đa, Galaxy S26 vẫn có lợi thế nhờ chip xử lý mạnh mẽ hơn ở một số thị trường. Tuy nhiên, những ai tìm kiếm sự cân bằng giữa tính năng và giá cả có thể thấy Galaxy S26 FE là một lựa chọn hấp dẫn hơn.