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Công nghệ Sản phẩm

Galaxy S26 FE bất ngờ lộ thiết kế, hé lộ thời điểm trình làng

Kiến Văn
Kiến Văn
08/06/2026 16:53 GMT+7

Một chứng nhận mới vừa tiết lộ hình ảnh Galaxy S26 FE, mẫu smartphone được kỳ vọng sẽ ra mắt vào quý 3 năm nay.

Theo PhoneArena, phiên bản "Fan Edition" của Galaxy S26 vừa bất ngờ xuất hiện lần đầu tiên trên trang web của Wireless Power Consortium (WPC), một động thái cho thấy Samsung sẽ sớm ra mắt Galaxy S26 FE. Thông tin này phù hợp với những gì diễn ra vào năm ngoái khi Galaxy S25 FE được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 9.2025.

Galaxy S26 FE bất ngờ lộ thiết kế, hé lộ thời điểm trình làng - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là của Galaxy S26 FE đạt chứng nhận WPC

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Wireless Power Consortium

Samsung bắt đầu ra mắt dòng FE (Fan Edition) vào năm 2017 với mẫu Galaxy Note FE nhằm định hướng đến phân khúc cao cấp tầm trung. Sự xuất hiện của dòng sản phẩm này diễn ra sau khi mẫu Galaxy Note7 gặp sự cố về pin dẫn đến việc Samsung phải thu hồi và khai tử một trong những sản phẩm có thiết kế đẹp mắt nhất ở thời điểm đó. Để không lãng phí thiết kế ấn tượng, Samsung đã phát triển phiên bản Galaxy Note FE từ các linh kiện được thiết kế lại của Galaxy Note7.

Galaxy S26 FE có gì ấn tượng?

Đối với Galaxy S26 FE, chứng nhận từ WPC cho thấy mẫu smartphone này sẽ có số hiệu model SM-S741 và sở hữu cụm camera sau lồi, được gọi là mô-đun "Traffic Light" (hay "Đèn giao thông"), tương tự trên mẫu Galaxy S26 cơ bản. Mặc dù được coi là một sản phẩm cao cấp tầm trung, các mẫu Galaxy S FE thường được trang bị chip thế hệ cũ hơn. Cụ thể, Galaxy S26 FE sẽ sử dụng chip Exynos cao cấp của năm ngoái thay vì phiên bản Exynos 2600 2nm mới nhất trên Galaxy S26.

Theo những thông tin rò rỉ, Galaxy S26 FE sẽ có màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch với tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa lên tới 1.900 nit. Điện thoại sẽ được trang bị RAM 8 GB và bộ nhớ trong không thể mở rộng với các tùy chọn 128 GB, 256 GB hoặc 512 GB. Viên pin có dung lượng từ 4.900 mAh đến 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W. Tất cả những tính năng này hứa hẹn sẽ giúp Galaxy S26 FE mang đến một trải nghiệm sử dụng mượt mà cho người dùng.

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