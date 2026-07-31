Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy Z Fold8 'cháy hàng' chỉ sau ít ngày mở bán

Kiến Văn
Kiến Văn
Samsung đón tín hiệu tích cực khi Galaxy Z Fold8 ghi nhận lượng đặt mua lớn, khiến toàn bộ tùy chọn đều bán sạch.

Mẫu điện thoại gập mới nhất của Samsung, Galaxy Z Fold8, đã có một khởi đầu ấn tượng khi toàn bộ đơn đặt trước đã bán hết tại Hàn Quốc, bao gồm tất cả các màu sắc và dung lượng lưu trữ. Để đáp ứng nhu cầu cao, Samsung đã phải lùi lịch giao hàng.

Galaxy Z Fold8 'cháy hàng' chỉ sau ít ngày mở bán - Ảnh 1.

Các lựa chọn màu sắc của Galaxy Z Fold8

ẢNH: SAMSUNG

Theo thông tin từ BusinessPost (Hàn Quốc), doanh số Galaxy Z Fold8 bán ra đã vượt xa kỳ vọng của công ty Hàn Quốc. Hàng đặt trước đã nhanh chóng hết sạch ngay cả trước khi đợt giao hàng đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 7.8.

Samsung cũng xác nhận phiên bản 1 TB của Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ được phát hành vào ngày 28.8, tức muộn hơn 3 tuần so với kế hoạch ban đầu. Trong khi đó, phiên bản 512 GB của sản phẩm vẫn sẽ được giao đúng lịch vào ngày 7.8. Thời gian nhận hàng trực tiếp cũng bị lùi lại từ đầu tháng 9 sang giữa tháng 9.

Bên cạnh đó, các mẫu điện thoại gập dạng vỏ sò Galaxy Z Flip8 sẽ chỉ đến tay người tiêu dùng vào ngày 11 hoặc 18.8, tùy thuộc vào màu sắc được lựa chọn.

Galaxy Z Fold8 mang lại tín hiệu tích cực cho Samsung

Mặc dù Samsung chưa xác định được nguyên nhân cụ thể của tình trạng thiếu hụt, một nguồn tin nội bộ cho biết nhu cầu đối với Galaxy Z Fold8 đã vượt xa dự đoán.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra - Trải nghiệm chuẩn Ultra trên điện thoại gập

Một quan chức của công ty Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi không thể xác nhận nguyên nhân cụ thể của tình trạng thiếu hàng, tuy nhiên có vẻ như thời gian giao hàng bị chậm trễ do doanh số bán hàng vượt quá dự kiến".

Có hai yếu tố chính thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu đối với Galaxy Z Fold8: thiết kế hoàn toàn mới của Galaxy Z Fold8 và chương trình khuyến mãi đặt trước "Gấp đôi dung lượng lưu trữ" từ 256 GB lên 512 GB. Khi bộ phận Trải nghiệm Di động (MX) vừa ghi nhận khoản lỗ hoạt động hằng quý đầu tiên trong lịch sử, sự thành công của Galaxy Z Fold8 được xem là cú hích cần thiết giúp mảng kinh doanh này xoay chuyển tình thế trước cuối năm.

Tin liên quan

Galaxy Z Fold8 thêm tính năng khóa xoay màn hình độc đáo

Galaxy Z Fold8 thêm tính năng khóa xoay màn hình độc đáo

Dù không được Samsung nhắc nhiều tại sự kiện ra mắt, tính năng mới trên Galaxy Z Fold8 lại nhận nhiều lời khen từ người dùng.

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy Z Fold8 Samsung Doanh số bán hàng điện thoại gập Galaxy Z Flip8

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận