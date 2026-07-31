Galaxy Z Fold8 'cháy hàng' chỉ sau ít ngày mở bán

Mẫu điện thoại gập mới nhất của Samsung, Galaxy Z Fold8, đã có một khởi đầu ấn tượng khi toàn bộ đơn đặt trước đã bán hết tại Hàn Quốc, bao gồm tất cả các màu sắc và dung lượng lưu trữ. Để đáp ứng nhu cầu cao, Samsung đã phải lùi lịch giao hàng.

Các lựa chọn màu sắc của Galaxy Z Fold8 ẢNH: SAMSUNG

Theo thông tin từ BusinessPost (Hàn Quốc), doanh số Galaxy Z Fold8 bán ra đã vượt xa kỳ vọng của công ty Hàn Quốc. Hàng đặt trước đã nhanh chóng hết sạch ngay cả trước khi đợt giao hàng đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 7.8.

Samsung cũng xác nhận phiên bản 1 TB của Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ được phát hành vào ngày 28.8, tức muộn hơn 3 tuần so với kế hoạch ban đầu. Trong khi đó, phiên bản 512 GB của sản phẩm vẫn sẽ được giao đúng lịch vào ngày 7.8. Thời gian nhận hàng trực tiếp cũng bị lùi lại từ đầu tháng 9 sang giữa tháng 9.

Bên cạnh đó, các mẫu điện thoại gập dạng vỏ sò Galaxy Z Flip8 sẽ chỉ đến tay người tiêu dùng vào ngày 11 hoặc 18.8, tùy thuộc vào màu sắc được lựa chọn.

Galaxy Z Fold8 mang lại tín hiệu tích cực cho Samsung

Mặc dù Samsung chưa xác định được nguyên nhân cụ thể của tình trạng thiếu hụt, một nguồn tin nội bộ cho biết nhu cầu đối với Galaxy Z Fold8 đã vượt xa dự đoán.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra - Trải nghiệm chuẩn Ultra trên điện thoại gập

Một quan chức của công ty Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi không thể xác nhận nguyên nhân cụ thể của tình trạng thiếu hàng, tuy nhiên có vẻ như thời gian giao hàng bị chậm trễ do doanh số bán hàng vượt quá dự kiến".

Có hai yếu tố chính thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu đối với Galaxy Z Fold8: thiết kế hoàn toàn mới của Galaxy Z Fold8 và chương trình khuyến mãi đặt trước "Gấp đôi dung lượng lưu trữ" từ 256 GB lên 512 GB. Khi bộ phận Trải nghiệm Di động (MX) vừa ghi nhận khoản lỗ hoạt động hằng quý đầu tiên trong lịch sử, sự thành công của Galaxy Z Fold8 được xem là cú hích cần thiết giúp mảng kinh doanh này xoay chuyển tình thế trước cuối năm.