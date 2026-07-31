Galaxy Z Fold8 thêm tính năng khóa xoay màn hình độc đáo

Samsung tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng trên các thiết bị gập của mình với những cải tiến đáng chú ý, với một trong những tính năng mới vừa được người dùng Reddit có tên là ultima40 phát hiện ra là Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra giờ đây có thể ghi nhớ khóa xoay màn hình riêng biệt cho từng màn hình. Điều đó có nghĩa là khi người dùng gập và mở điện thoại nhiều lần trong ngày, thiết bị sẽ tự động ghi nhớ cách họ thích sử dụng mỗi màn hình, từ màn hình ngoài đến màn hình bên trong giống như máy tính bảng.

Samsung vừa 'khai sáng' một khả năng mới cho điện thoại gập ẢNH: SAMSUNG

Chẳng hạn, nếu ưa thích chế độ ngang trên màn hình bên trong của Z Fold8 Ultra, người dùng chỉ cần thiết lập một lần và thiết bị sẽ giữ nguyên cài đặt đó mỗi khi mở điện thoại mà không cần phải điều chỉnh khóa xoay màn hình nữa. Trước đây, người dùng có thể đạt được kết quả tương tự nhưng phải vào phần Routines để tự tay thiết lập, mặc dù hiệu quả nhưng lại mang tính tạm thời hơn là một tính năng thực sự.

Tính năng mới sẽ không chỉ giới hạn cho Galaxy Z Fold8?

Việc tích hợp tính năng này trực tiếp vào One UI đã giúp trải nghiệm sử dụng trở nên mượt mà và dễ dàng hơn. Thử nghiệm của Digitaltrends với Galaxy Z Fold8 nhận thấy tính năng này hoạt động hoàn hảo, cho phép người dùng đọc báo ở chế độ dọc mà không cần loay hoay với khóa xoay màn hình.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra - Trải nghiệm chuẩn Ultra trên điện thoại gập

Người dùng hy vọng Samsung sẽ mở rộng tính năng này cho các thiết bị Z Fold cũ hơn khi bản cập nhật One UI 9 được phát hành rộng rãi.

Đây không phải là cải tiến duy nhất mà Samsung đã âm thầm bổ sung cho các thiết bị gập của mình. Gần đây, Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8 cũng đã hỗ trợ tính năng webcam USB mới. Rõ ràng, phần mềm dành cho thiết bị gập của Samsung đang không ngừng cải tiến với những tính năng thực sự quan trọng đối với người dùng hằng ngày.