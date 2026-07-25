Samsung sắp mang One UI 9 đến với nhiều thiết bị Galaxy cũ

Sau hơn hai tháng kể từ khi khởi động, chương trình One UI 9 Beta của Samsung vẫn chỉ giới hạn trên dòng Galaxy S26 mà chưa có thông báo chính thức về việc mở rộng. Tuy nhiên, tình thế sắp sửa thay đổi khi bản dựng thử nghiệm nội bộ đầu tiên dành cho Galaxy S25 vừa xuất hiện. Thông tin này mang lại niềm hy vọng lớn cho đông đảo người dùng đang mong chờ trải nghiệm giao diện mới trên các thiết bị Galaxy đời cũ hơn.

Lộ trình mở rộng One UI 9 dần hé mở

Cụ thể, bản dựng One UI 9 nội bộ đầu tiên cho Galaxy S25 Ultra với mã hiệu S938NKSUBZZG8 đã được phát hiện trên máy chủ Hàn Quốc của Samsung. Sự xuất hiện của bản cập nhật này cho thấy gã khổng lồ công nghệ xứ Hàn có thể sẽ sớm tiếp nhận đơn đăng ký thử nghiệm tại quê nhà. Đây thường là bước đi đầu tiên quen thuộc trước khi Samsung mở rộng chương trình ra các thị trường quốc tế khác.

One UI 9 chuẩn bị đổ bộ lên nhiều thiết bị Galaxy hơn ẢNH: SAMSUNG

Không chỉ dừng lại ở Galaxy S25 series, làn sóng thử nghiệm tiếp theo dự kiến sẽ bao gồm cả Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 và một số mẫu máy thuộc dòng A-series. Giới công nghệ đánh giá một khi vượt qua phạm vi Galaxy S26, tốc độ triển khai chương trình beta sẽ diễn ra nhanh chóng. Tiền lệ này từng xuất hiện ở bản One UI 8.5 beta khi Samsung tăng tốc ấn tượng ngay sau giai đoạn giới hạn ban đầu.

Đối với phiên bản chính thức (stable), phần mềm mới đã trình làng trên các mẫu điện thoại gập mới nhất của hãng vào đầu tuần này. Tuy nhiên, Samsung vẫn chưa đưa ra mốc thời gian phát hành cụ thể cho các dòng máy Galaxy ra mắt trước đó. Một số nguồn tin rò rỉ cho biết bản cập nhật One UI 9 chính thức có thể sẽ bắt đầu được tung ra rộng rãi từ tháng 9.2026.

Việc mở rộng thử nghiệm hứa hẹn sẽ mang đến những cải tiến mạnh mẽ cho hệ sinh thái thiết bị Galaxy trong thời gian tới. Người dùng các dòng máy S25, điện thoại gập và dòng A hoàn toàn có thể trông chờ vào những thông báo chính thức tiếp theo. Các thông tin chi tiết về chương trình đăng ký beta sẽ liên tục được cập nhật ngay khi Samsung đưa ra tuyên bố mới.