Cách duy trì tuổi thọ pin điện thoại Samsung trong suốt 7 năm cập nhật

Mặc dù phần cứng có thể vẫn hoạt động tốt, người dùng thường không giữ điện thoại quá lâu do thiếu hỗ trợ phần mềm, buộc họ phải thay mới sau mỗi 2 đến 4 năm. Nhưng một số công ty, như Samsung, đã cam kết cung cấp cập nhật phần mềm cho các mẫu điện thoại cao cấp trong thời gian dài. Ví dụ, nếu sở hữu một chiếc Galaxy S26, người dùng sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật và phiên bản One UI mới cho đến năm 2033.

Điện thoại Samsung thế hệ mới được hỗ trợ cập nhật phần mềm đến 7 năm ẢNH: SAMSUNG

Tuy nhiên, để tận dụng những lợi ích này, người dùng cần bảo quản và chăm sóc điện thoại một cách cẩn thận, đặc biệt là bộ phận quan trọng nhất: pin. Lý do vì pin lithium-ion có tuổi thọ giới hạn và sẽ tự suy giảm theo thời gian. Trong khi không thể ngăn chặn hoàn toàn sự suy giảm này, người dùng có thể thực hiện một số biện pháp để giảm tốc độ mất dung lượng của pin. Dưới đây là một số mẹo giúp người dùng đạt được điều này.

Tránh nhiệt độ cao

Nhiệt độ khắc nghiệt, đặc biệt là nhiệt độ cao, có thể gây hại cho pin. Khi pin quá nóng, phản ứng hóa học bên trong sẽ bị gián đoạn, dẫn đến giảm khả năng tích trữ điện. Để bảo vệ pin, hãy ngừng sử dụng điện thoại khi nó quá nóng, đặc biệt khi chơi game hoặc sử dụng các ứng dụng nặng. Nếu sống ở khu vực có khí hậu nóng, hạn chế sử dụng điện thoại làm thiết bị dẫn đường trong ô tô và tránh sạc không dây, trừ khi người dùng có bộ sạc tích hợp hệ thống làm mát.

Không sạc điện thoại quá mức

Việc sạc đến 100% không chỉ làm tăng áp lực lên pin mà còn có thể gây hại lâu dài. Mặc dù hầu hết điện thoại hiện nay sẽ ngừng nhận năng lượng khi đạt 100%, nhưng việc duy trì mức sạc cao vẫn có thể làm tăng tốc độ xuống cấp của pin. Mức sạc lý tưởng là khoảng 80%, đủ để sử dụng cả ngày mà vẫn bảo vệ tuổi thọ pin. Người dùng có thể sử dụng tính năng bảo vệ pin trên điện thoại Samsung để tự động dừng sạc ở mức phần trăm mà mình thiết lập.

Tránh xa phụ kiện sạc không phù hợp

Không phải tất cả các bộ sạc đều giống nhau, và việc sử dụng bộ sạc cũng như cáp giá rẻ có thể gây hư hại cho pin. Để đảm bảo an toàn, người dùng nên chọn bộ sạc chính hãng từ Samsung hoặc các thương hiệu uy tín như Anker, Belkin và Ugreen, đồng thời luôn kiểm tra nhãn mác để đảm bảo chất lượng. Đối với bộ sạc không dây, hãy chọn những sản phẩm có chứng nhận Qi2.

Giữ pin bền sẽ giúp người dùng có trải nghiệm hoàn hảo suốt 7 năm cập nhật ẢNH: SAMSUNG

Không để điện thoại hết pin

Việc để hết pin hoàn toàn (0%) trước khi sạc lại cũng có thể gây hại cho pin điện thoại. Samsung đã thiết kế điện thoại để giữ lại một lượng pin dự trữ khi tắt nguồn ở mức 0%, nhưng việc này vẫn có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin nếu xảy ra thường xuyên. Người dùng nên chú ý đến cảnh báo pin yếu và cắm sạc khi pin giảm xuống còn 15%. Để bảo vệ pin, hãy kích hoạt chế độ tiết kiệm pin trong cài đặt và tùy chỉnh cảnh báo pin yếu nhằm giúp dễ nhận biết hơn.

Đừng để pin cạn kiệt trong thời gian dài

Pin cần một nguồn năng lượng liên tục để hoạt động tối ưu. Nếu để điện thoại không sử dụng trong thời gian dài, đặc biệt là khi pin đã cạn kiệt, pin sẽ bị suy giảm nhanh chóng do sự hình thành các lớp thụ động trên các điện cực bên trong, có thể làm giảm khả năng sạc và dung lượng pin.