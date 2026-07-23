Cách lấy lại vài GB bộ nhớ trên điện thoại Galaxy

Nhiều người dùng smartphone hiện nay gặp khó khăn với dung lượng lưu trữ hạn chế, đặc biệt là với các thiết bị có dung lượng 128 GB hoặc 256 GB. Nếu sử dụng điện thoại Galaxy, nhiều người có thể áp dụng một số mẹo thông thường như dọn dẹp thùng rác, xóa bộ nhớ cache và gỡ bỏ các ứng dụng không cần thiết để giải phóng dung lượng lưu trữ mà không làm mất dữ liệu.

Nhập mã *#9900#, điện thoại Galaxy có thể giải phóng bộ nhớ đáng kể ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Tuy nhiên, có một thủ thuật dọn dẹp bộ nhớ trên điện thoại Galaxy mà có thể ít người biết đến là sử dụng mã quay số *#9900# nhằm xóa các tập tin nhật ký hệ thống cũ. Đây là mã cho phép người dùng truy cập vào công cụ chẩn đoán SysDump của One UI, nơi lưu trữ thông tin về hoạt động của điện thoại. Những tập tin này, được gọi là dumpstate và logcat, có thể chiếm đến vài gigabyte (GB) dung lượng lưu trữ theo thời gian. Việc xóa chúng hoàn toàn an toàn nếu điện thoại hoạt động bình thường.

Để thực hiện, người dùng điện thoại Galaxy chỉ cần quay số *#9900# trong ứng dụng Phone sẽ thấy menu SysDump hiện ra. Lúc này hãy chọn tùy chọn Delete dumpstate/logcat. Nếu không thấy phản hồi, có thể tính năng Auto Blocker của One UI đang gây cản trở. Trong trường hợp này, hãy vào Settings > Security and privacy để tắt Auto Blocker trước khi thử lại.

Khả năng giải phóng bộ nhớ trên điện thoại Galaxy ấn tượng ra sao?

Thử nghiệm của Howtogeek với thủ thuật này trên chiếc điện thoại Galaxy S26 mới chỉ 4 tháng tuổi đã cho phép chủ nhân giải phóng được 2 GB dung lượng. Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào số lượng nhật ký đã tích lũy.

Ngoài việc xóa nhật ký, menu SysDump còn cung cấp một số tùy chọn hữu ích khác như Batterystats Reset giúp khắc phục các chỉ số pin không chính xác. Người dùng cũng có thể kiểm tra tình trạng pin thông qua các tập tin nhật ký, mặc dù quy trình này phức tạp hơn.

Được biết, *#9900# không phải là mã quay số duy nhất trên điện thoại Galaxy. Điện thoại Samsung còn nhiều mã khác với các chức năng khác nhau, từ hữu ích đến quảng cáo, mang đến điều thú vị cho những ai muốn khám phá.