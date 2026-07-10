Vì sao iPhone đột nhiên không hiển thị tình trạng pin?

Smartphone hiện nay chủ yếu sử dụng pin lithium-ion. Mặc dù thời gian sử dụng sau mỗi lần sạc không dài bằng pin kiềm truyền thống, nhưng ưu điểm lớn nhất của pin lithium-ion là khả năng sạc lại. Tuy nhiên, pin này cũng không thể sử dụng mãi và việc hiển thị thời lượng pin trên iPhone có thể gặp một số vấn đề về hiệu chỉnh.

Việc iPhone không hiển thị tình trạng pin không có nghĩa thiết bị bị lỗi ẢNH: K. VĂN

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề hiệu chỉnh pin. Đối với những chiếc iPhone mới, hệ thống có thể cần thời gian để đọc chính xác thông tin về pin và chu kỳ sạc. Thông thường, vấn đề này sẽ tự khắc phục, nhưng người dùng có thể thử khởi động lại iPhone bằng cách nhấn giữ nút tăng hoặc giảm âm lượng, kết hợp với nút nguồn trước khi chọn "trượt để tắt nguồn". Sau khi iPhone tắt nguồn, hãy khởi động lại bằng cách nhấn giữ nút nguồn trong vài giây cho đến khi logo Apple xuất hiện rồi thả ra.

Đặc biệt, việc cài đặt các bản cập nhật cũng có thể gây ra sự cố hiệu chỉnh pin. Để kiểm tra tình trạng pin, người dùng hãy vào Cài đặt > Pin > Tình trạng pin. Nếu không thấy thông tin ngay lập tức, hãy kiên nhẫn chờ một chút hoặc thử khởi động lại điện thoại.

Lưu ý sau khi thay pin hoặc sửa chữa iPhone

Khi thay pin mới hoặc sau khi sửa chữa, người dùng cũng cần hiệu chỉnh lại pin trên iPhone. Để làm điều này, hãy vào Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Lịch sử linh kiện và dịch vụ > Khởi động lại & Hoàn tất sửa chữa để bắt đầu sử dụng Trợ lý sửa chữa và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Sau khi hoàn tất, pin sẽ được hiệu chỉnh, nhưng người dùng có thể cần chờ thêm một thời gian để quá trình này được hiệu chỉnh đầy đủ.

Nếu việc hiệu chỉnh không thành công, có thể người dùng đang sử dụng pin không chính hãng hoặc pin của bên thứ ba. Mặc dù có nhiều quan niệm sai lầm về việc sửa chữa của bên thứ ba, nhưng pin không chính hãng thường không tương thích tốt với chức năng hiệu chỉnh. Ngay cả khi pin đến từ thương hiệu uy tín, người dùng có thể gặp phải một số vấn đề về hiệu suất và không thể theo dõi tình trạng pin một cách chính xác. Giải pháp duy nhất trong trường hợp này là thay pin bằng pin chính hãng của Apple.