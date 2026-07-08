Công ty Mỹ nắm 'át chủ bài' trên iPhone tương lai?

Trong khi Samsung được cho là đang phát triển pin thể rắn để cung cấp cho các mẫu smartphone Galaxy thế hệ tiếp theo vào năm 2027, bước đột phá của Group14 mới chính là thứ mà iPhone của Apple đang mong đợi.

Nhà máy BAM2 của Group14 tại Moses Lake, Washington được xem là nhà máy lớn nhất thế giới sản xuất vật liệu silicon tiên tiến cho pin ẢNH: Group14

Những thành quả đáng nể từ Group14

Được thành lập vào năm 2015, Group14 Technologies, có trụ sở tại Woodinville, Washington (Mỹ), chuyên phát triển vật liệu anot composite silicon-carbon. Group14 đã trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ pin silicon-carbon, với nhiều ứng dụng thành công. Một trong những thành tựu đáng chú ý của Group14 chính là việc cung cấp pin silicon-carbon đầu tiên cho smartphone thương mại, Honor Magic 5 Pro.

Việc pin silicon-carbon Group14 được trang bị trên Magic 5 Pro được xem là bước ngoặt lớn trong ngành công nghiệp pin, bởi trước đây, nhiều người đều cho rằng sự đổi mới về pin silicon-carbon chủ yếu đến từ Trung Quốc. Trong thực tế, Group14 đã đạt được nhiều "thành tựu đầu tiên trên thế giới", bao gồm pin silicon-carbon cho smartphone AI, máy bay eVTOL, siêu xe và máy bay không người lái.

Hiện tại, hơn 25 triệu smartphone tại Trung Quốc đang sử dụng công nghệ của Group14. Theo chia sẻ từ Sionic, một trong những khách hàng của Group14, mật độ năng lượng đạt 400 Wh/kg và tuổi thọ trên 1.000 chu kỳ mà pin của Group14 mang lại thực sự nổi bật so với các pin hiện có trên thị trường.

Video thử nghiệm công nghệ "bắn pin" trên ô tô điện tại Trung Quốc

Apple đã tạm hoãn trang bị pin Group14 cho iPhone 18?

Đây chính là câu hỏi đầy thú vị khi nhìn vào những gì Apple đang hướng đến. Mặc dù thông tin về mối quan hệ hợp tác này chưa được đưa ra, nhưng với vị thế dẫn đầu của Group14 trong lĩnh vực pin silicon-carbon, cùng sự thua thiệt của pin iPhone so với các đối thủ Trung Quốc, có khả năng các cuộc đàm phán đã diễn ra.

Các thông tin trước đây cho biết Apple có thể sử dụng pin silicon-carbon trong dòng iPhone 18, tuy nhiên, nhiều khả năng các mẫu iPhone tiếp theo vẫn sử dụng pin lithium-ion thông thường. Nếu báo cáo chính xác, có thể cho thấy một thỏa thuận đã được ký kết, nhưng vấn đề logistics và lịch trình sản xuất có thể đang làm chậm tiến độ áp dụng.

Với việc Apple dự kiến ra mắt phiên bản kỷ niệm 20 năm của iPhone vào năm sau, trang bị cho sản phẩm pin silicon-carbon của Group14 sẽ là một cách tuyệt vời để đánh dấu cột mốc quan trọng này.