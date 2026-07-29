Doanh số Galaxy Z Fold8 bất ngờ vượt mặt bản Ultra

Thị trường smartphone gập vừa chứng kiến bất ngờ lớn khi chiếc Galaxy Z Fold8 nhỏ gọn vượt mặt phiên bản Ultra về lượng bán ra. Con số đặt hàng trước của mẫu máy này vượt xa các dự báo nội bộ từ phía Samsung. Dù đã chủ động tăng 40% sản lượng sản xuất so với bản Ultra ngay từ đầu, nguồn cung của hãng hiện vẫn chật vật để đáp ứng.

Thiết kế tối ưu trải nghiệm giúp Galaxy Z Fold8 áp đảo

Tình trạng khan hàng được dự báo sẽ còn kéo dài trên nhiều kênh phân phối trong thời gian tới. Nguồn hàng tại các cửa hàng bán lẻ trực tiếp có thể chỉ ổn định từ đầu đến giữa tháng 9. Trong khi đó, các kênh phân phối qua nhà mạng dự kiến tiếp tục rơi vào tình trạng chậm giao đơn cho đến tận giữa tháng 8.

Doanh số đợt đầu của Galaxy Z Fold8 đè bẹp mẫu Ultra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Chuyên gia tin đồn uy tín Ice Universe xác nhận lượng đặt hàng Z Fold8 đã vượt xa bản Ultra tại nhiều thị trường quốc tế chứ không riêng Hàn Quốc. Khác với bản Ultra, mẫu máy này chọn thiết kế gọn gàng, vừa vặn túi quần với màn hình phụ 10:16 và màn hình chính 4:3. Hướng đi mới này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ vô cùng mạnh mẽ từ phía người tiêu dùng.

Màn hình chính tỷ lệ 4:3 mang lại lợi thế lớn cho trải nghiệm xem video thực tế hằng ngày. Thiết kế này giúp thu hẹp đáng kể dải viền đen khi xem nội dung 16:9 và loại bỏ hoàn toàn viền đen với video 4:3. Sự cải tiến này đáp ứng đúng nhu cầu giải trí đa phương tiện tần suất cao của người dùng hiện đại.

Kích thước tổng thể nhỏ gọn cùng tính thực tế cao đã giúp Z Fold8 trở thành lựa chọn lý tưởng. Sự kết hợp giữa kiểu dáng tiện lợi và tính năng tối ưu giúp máy áp đảo so với biến thể Ultra đắt tiền. Mẫu smartphone gập tiêu chuẩn này đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong chu kỳ sản phẩm mới.