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Công nghệ Tin tức công nghệ

Rò rỉ giá bán Galaxy Z Fold8 khiến người dùng ngỡ ngàng

Phong Đỗ
Phong Đỗ
Người dùng ngỡ ngàng trước chiến lược giá 'ngược đời' của Samsung đối với dòng Galaxy Z Fold8.

Thông tin rò rỉ về giá bán của dòng Galaxy Z Fold8 tại thị trường Đức từ báo cáo của WinFuture đang gây xôn xao cộng đồng công nghệ. Theo đó, dòng sản phẩm này sẽ có giá khởi điểm từ 1.999 EUR (khoảng 60,17 triệu đồng), ngang bằng với phiên bản tiền nhiệm sau đợt tăng giá đầu năm 2026. Tuy nhiên, mức giá này lại được áp dụng cho Galaxy Z Fold8 'Wide' - một thiết bị có kiểu dáng màn hình rộng hoàn toàn mới trong loạt sản phẩm của Samsung.

Lý do đằng sau mức giá gây tranh cãi của mẫu Galaxy Z Fold8 Ultra

Điều gây tranh cãi lớn nhất chính là việc phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra lại bị tăng giá thêm 100 EUR (khoảng 3 triệu đồng), đẩy mức giá khởi điểm lên tới 2.199 EUR (khoảng 66,19 triệu đồng). Đáng nói, mẫu 'Ultra' này được đánh giá là không có sự thay đổi nào đáng kể so với thế hệ Fold7 tiền nhiệm. Thực tế này đã tạo nên một làn sóng châm biếm khi một thiết bị cũ được làm mới nhẹ lại có giá đắt đỏ hơn một siêu phẩm sở hữu thiết kế hoàn toàn mới.

Rò rỉ giá bán Galaxy Z Fold8 khiến người dùng ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Hình ảnh thiết kế dự kiến của các mẫu trong loạt Galaxy Z Fold8

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5GOOGLE

Để giải thích cho mức giá khác biệt này, một số phân tích kỹ thuật cho thấy phiên bản 'Ultra' thực chất sở hữu nhiều linh kiện phần cứng vật lý hơn. Thiết bị này được trang bị cụm ba camera mà phiên bản màn hình rộng không có, đi kèm với viên pin dung lượng lớn hơn. Dù vậy, người dùng vẫn khó lòng chấp nhận việc một bản nâng cấp nhỏ giọt lại đắt hơn sản phẩm có ngôn ngữ thiết kế mới.

Không chỉ riêng dòng Fold, các thiết bị di động và phụ kiện khác trong hệ sinh thái của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cũng ghi nhận mức tăng giá đồng loạt. Điển hình là mẫu Galaxy Z Flip8 dự kiến cũng tăng thêm 100 EUR, đẩy giá khởi điểm lên mức 1.299 EUR (khoảng 39,1 triệu đồng). Xu hướng tăng giá này dường như đang bao trùm toàn bộ dòng sản phẩm mới của hãng.

Theo báo cáo được công bố, giá của các dòng đồng hồ thông minh thế hệ mới như Galaxy Watch 9 và Watch Ultra 2 cũng sẽ đồng loạt tăng khoảng 10%. Trong đó, Galaxy Watch 9 phiên bản thấp nhất 40 mm BT sẽ có giá từ 409 EUR (khoảng 12,3 triệu đồng), tăng thêm 40 EUR. Phiên bản cao cấp nhất là Galaxy Watch Ultra 2 LTE cũng chịu mức tăng 50 EUR (khoảng 1,5 triệu đồng), nâng giá bán lên thành 749 EUR (khoảng 22,5 triệu đồng).

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