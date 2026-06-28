Apple tăng giá iPhone, Samsung sắp nối gót?

Apple tuần này chính thức nâng giá các dòng sản phẩm cao cấp của mình do sự gia tăng chóng mặt của chi phí linh kiện từ sự bùng nổ của thị trường AI. Việc các nhà sản xuất tập trung vào bộ nhớ băng thông cao (HBM) đã tạo ra tình trạng khan hiếm nguồn cung DRAM trên toàn ngành và đẩy giá thành lên gấp nhiều lần

Động thái tăng giá của Apple vô tình tiếp thêm động lực tâm lý lớn cho Samsung, nhất là khi hãng này vốn đã tăng chi phí của điện thoại và máy tính bảng Galaxy tại một số thị trường.

Samsung sẽ tăng giá Galaxy theo Apple?

Hiện tại, đợt tăng giá của Apple mới chỉ dừng lại ở các danh mục Mac Mini, MacBook và iPad, trong khi mảng iPhone tạm thời đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nếu Apple mở rộng làn sóng tăng giá này sang cả các thiết bị di động, Samsung rất có khả năng lớn sẽ theo sau.

Samsung liệu có tiếp bước Apple tăng giá bán điện thoại Galaxy? ẢNH: SAMMY FANS

Dưới đây là những dòng thiết bị của Samsung dự kiến sẽ trực tiếp chịu ảnh hưởng từ làn sóng bão giá linh kiện nghiêm trọng này:

Loạt thiết bị ra mắt cuối tháng 7 : Gồm ba mẫu điện thoại màn hình gập thế hệ mới và hai dòng đồng hồ thông minh có thể đi kèm mức giá đắt đỏ hơn ngay khi trình làng.

: Gồm ba mẫu điện thoại màn hình gập thế hệ mới và hai dòng đồng hồ thông minh có thể đi kèm mức giá đắt đỏ hơn ngay khi trình làng. Dòng Galaxy S26 : Thế hệ flagship cao cấp này của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vốn đã có giá bán xuất xưởng đắt hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

: Thế hệ flagship cao cấp này của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vốn đã có giá bán xuất xưởng đắt hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Dòng Galaxy S27: Do chi phí bộ nhớ không sớm được cắt giảm trong một sớm một chiều, dòng máy thế hệ tiếp theo này có nguy cơ rơi vào tình cảnh đắt đỏ kỷ lục hơn cả dòng S26.

Tuyên bố trước đó của CEO Apple về việc khó tránh khỏi tăng giá cũng được cho là ngầm dự báo cho dòng iPhone 18 Pro sắp tới. Cuộc khủng hoảng giá bộ nhớ đang giáng đòn nặng nề nhất vào các nhà sản xuất Trung Quốc, khiến họ không thể duy trì việc ra mắt các dòng điện thoại giá rẻ. Đối với cộng đồng người hâm mộ Samsung, các dòng sản phẩm flagship tương lai chắc chắn sẽ phải đối mặt với những khoảng thời gian đầy khó khăn về giá bán.