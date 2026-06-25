Samsung đang kiểm soát bao nhiêu thương hiệu âm thanh nổi tiếng?

Tuy nhiên, Samsung không chỉ dừng lại ở các lĩnh vực nêu trên. Được coi là "Chaebol" - một dạng tập đoàn khổng lồ tương tự như "Zaibatsu" của Nhật Bản trước Thế chiến hai, tập đoàn Hàn Quốc còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác như đóng tàu, xây dựng và hợp đồng quân sự. Chính sức mạnh kinh tế của Samsung đã giúp họ mua lại nhiều công ty nhỏ hơn, trong đó có nhiều thương hiệu âm thanh nổi tiếng mà người tiêu dùng có thể không nhận ra.

Nhiều thương hiệu loa nổi tiếng đang thuộc quyền sở hữu của Samsung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Một trong những thương hiệu âm thanh nổi bật thuộc sở hữu của Samsung là JBL. Được thành lập bởi James Bullough Lansing vào năm 1946, JBL đã trở thành một cái tên quen thuộc trong ngành công nghiệp loa, đặc biệt là loa Bluetooth. Mặc dù JBL hoạt động độc lập, nhưng thực tế cho thấy thương hiệu này đã trở thành một phần của Samsung thông qua việc công ty Hàn Quốc mua lại Harman vào năm 2017.

Samsung hiện diện khắp các phân khúc

Ngoài JBL, Samsung còn sở hữu AKG, một thương hiệu nổi tiếng với tai nghe chất lượng cao. AKG không chỉ cung cấp sản phẩm cho Samsung mà còn sản xuất thiết bị âm thanh chuyên nghiệp cho các phòng thu. Tương tự, một thương hiệu âm thanh cao cấp khác là Harman Kardon cũng thuộc quyền sở hữu của Samsung, mặc dù thương hiệu này chủ yếu cung cấp hệ thống âm thanh cho ô tô.

Bên cạnh những cái tên nổi tiếng nói trên, Samsung còn sở hữu nhiều thương hiệu âm thanh đáng chú ý khác, mặc dù tên tuổi của chúng có thể khác nhau tùy thuộc thị trường. Các thương hiệu cũng thuộc danh mục đầu tư của Samsung có thể kể đến gồm Infinity, Mark Levinson, Lexicon, Arcam, Denon, Marantz và Bowers & Wilkins. Mỗi thương hiệu đều có lịch sử và đặc trưng riêng, từ các sản phẩm âm thanh chuyên nghiệp đến thiết bị tiêu dùng.

Với sự đa dạng trong danh mục thương hiệu âm thanh, Samsung không chỉ khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp công nghệ mà còn trong lĩnh vực âm thanh, từ đó mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn chất lượng cao.