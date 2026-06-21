Samsung đạt lợi nhuận kỷ lục mảng kinh doanh chip

Theo Gizmochina, các chuyên gia dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng khi nhiều công ty công nghệ lớn trên toàn cầu chuyển sang hợp tác với Samsung để sản xuất chip trong tương lai.

Danh sách các khách hàng tiềm năng của Samsung bao gồm những gã khổng lồ công nghệ như AMD, Google, Groq (được NVIDIA hậu thuẫn), Tesla và BYD. Những công ty này đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung chip của họ, đặc biệt khi nhu cầu vượt quá khả năng sản xuất hiện tại của TSMC.

Xưởng đúc Samsung trở thành lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp sau TSMC ẢNH: REUTERS

Cụ thể, AMD đang đàm phán với Samsung để sản xuất CPU thế hệ tiếp theo bắt đầu từ năm 2028. Google cũng được cho là đang mở rộng hợp tác với Samsung để sản xuất bộ xử lý Axion thế hệ mới, dự kiến ra mắt vào khoảng năm 2028, và đã yêu cầu Samsung sản xuất một phần đơn vị xử lý Tensor (TPU) cho các tác vụ tính toán AI ngay từ năm 2028.

Ngoài ra, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới BYD cũng đang thảo luận với Samsung về chip lái tự động thế hệ tiếp theo. Tesla đã xác nhận rằng chip AI6 thế hệ tiếp theo của họ sẽ được sản xuất tại nhà máy của Samsung ở Texas. Groq, công ty phát triển bộ xử lý AI, hiện sử dụng xưởng đúc của Samsung để sản xuất chip và có thể tiếp tục hợp tác cho phiên bản chip AI chuyên dụng tiếp theo.

Samsung kiếm lợi từ các doanh nghiệp nhỏ

Theo nguồn tin từ Nikkei Asia, Samsung đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong nhu cầu sản xuất từ cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới. Nhiều công ty đang áp dụng chiến lược tìm nguồn cung ứng kép, chia đơn đặt hàng giữa TSMC và Samsung để giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Khi các gã khổng lồ công nghệ như Google, Tesla, BYD và AMD đang tích cực cạnh tranh để giành lấy phần công suất còn lại của TSMC, các công ty nhỏ hơn gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm nguồn cung ứng từ Samsung, khiến công ty này trở thành lựa chọn thay thế mạnh mẽ.

Với việc nhu cầu chip AI và chip hiệu năng cao ở mức chưa từng có, khả năng sản xuất của TSMC không thể đáp ứng kịp thời, buộc các công ty phải đa dạng hóa đơn đặt hàng từ nhiều nhà máy khác nhau. Samsung đang nổi lên như một lựa chọn chính cho những công ty không thể đảm bảo năng lực sản xuất tại TSMC và cho những công ty muốn giảm thiểu rủi ro từ khủng hoảng chuỗi cung ứng.