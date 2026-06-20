Samsung ấp ủ ý tưởng smartphone kỳ lạ nhất từ trước đến nay

Vào tháng trước, Samsung gây chú ý khi nộp bằng sáng chế cho một chiếc điện thoại có màn hình cuộn, mở ra nhiều khả năng thú vị hơn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, ý tưởng mới nhất của họ thậm chí còn tiến xa hơn nữa, giúp mở đường cho những chiếc điện thoại kỳ quặc và hấp dẫn hơn.

Hình ảnh trong hồ sơ đăng ký bằng sáng chế của Samsung ẢNH: USPTO

Theo thông tin từ FixyFlow, Samsung vừa công bố bằng sáng chế cho một thiết kế smartphone trông giống như viên gạch dài. Mục tiêu của thiết kế này là tạo ra một thiết bị nhỏ gọn khi ở dạng "viên gạch", nhưng vẫn tích hợp các công nghệ màn hình gập, uốn cong và cuộn để hình dung ra một loại thiết bị mới độc đáo.

Bằng sáng chế cho thấy điện thoại có thể được mở ra để lộ một màn hình rộng, tương tự như các mẫu điện thoại gập hiện tại. Đặc biệt, màn hình có thể được mở rộng hơn nữa, tạo ra một không gian hiển thị lớn hơn nhiều.

Thách thức cho ý tưởng mới của Samsung

Mặc dù ý tưởng này rất thú vị, nhưng tính thực tiễn của nó vẫn còn là một câu hỏi lớn. Hình dáng viên gạch có thể khiến thiết bị trở nên cồng kềnh, đặc biệt khi nó gợi nhớ đến những chiếc điện thoại di động đời đầu như Motorola DynaTAC.

Tuy nhiên, Samsung chưa công bố kích thước cụ thể trong bằng sáng chế, do đó mọi người vẫn chưa thể xác định được liệu nó sẽ thực sự nhỏ gọn hay cồng kềnh khi được sản xuất. Mặc dù vậy, có thể chắc chắn rằng thiết bị này sẽ dày hơn hầu hết smartphone hiện nay, dẫn đến một số vấn đề cho người dùng.

Dù sao, ý tưởng thiết kế này vẫn rất độc đáo. Hãy tưởng tượng một chiếc điện thoại với màn hình ở tất cả các mặt và có khả năng gập mở thành một thiết bị giống như máy tính bảng, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.

Cũng cần lưu ý rằng, đây chỉ là một bằng sáng chế. Mặc dù Samsung có thể đang thử nghiệm một sản phẩm tương tự, nhưng cũng có khả năng đây chỉ là ý tưởng mà công ty muốn bảo vệ bản quyền. Các công ty thường đăng ký bằng sáng chế cho những ý tưởng độc đáo mà không nhất thiết phải biến chúng thành sản phẩm thương mại.