Apple nhanh chóng xử lý lỗi khởi động lại trên iPhone 18 Pro

Trong những ngày đầu sử dụng, nhiều người dùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đã phản ánh về các vấn đề nghiêm trọng như treo máy, khởi động lại đột ngột và yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Trong số này, lỗi khởi động lại đột ngột đã được Apple xác nhận với trang 9to5Mac, đồng thời cho biết một bản cập nhật phần mềm nhằm khắc phục sự cố đang được phát triển và dự kiến ra mắt vào đầu tuần tới.

Việc Apple phát hành bản vá lỗi vào tuần tới cho thấy sự cố iPhone 18 Pro bị treo dường như bắt nguồn từ phần mềm ẢNH: APPLE

Xác nhận của Apple đã phần nào giải tỏa lo lắng cho những người dùng bị ảnh hưởng, khi họ bắt đầu nghi ngờ về khả năng chiếc điện thoại mới mua của mình gặp lỗi phần cứng. Trước đó, đã có báo cáo về việc iPhone 18 Pro bị treo và khởi động lại sau khi xác thực Face ID không thành công. Ở thời điểm đó, Apple chưa thừa nhận vấn đề và một số người dùng đã được bộ phận hỗ trợ cho biết thiết bị của họ có thể bị lỗi.

Apple vẫn giấu nguyên nhân gây ra sự cố với iPhone 18 Pro

Trang 9to5Mac sau đó đã tái hiện hiện tượng này trên iPhone 18 Pro khi cố gắng xác thực trong ứng dụng Passwords, dẫn đến tình trạng điện thoại ngừng phản hồi và khởi động lại, kèm theo một nhật ký lỗi xuất hiện trong iPhone Analytics. Hiện tại, Apple vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân gây ra sự cố hoặc phiên bản iOS nào sẽ có bản sửa lỗi.

Bản cập nhật phần mềm sắp tới sẽ giúp những người dùng gặp phải sự cố khởi động lại không cần phải đổi điện thoại để khắc phục vấn đề. Được biết, các chủ sở hữu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max gặp sự cố đã thử nhiều biện pháp khắc phục, từ việc thiết lập lại Face ID, cài đặt lại iOS, đến việc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple. Một số người thậm chí đã cân nhắc việc thay thế thiết bị khi sự cố tiếp diễn.

Tình hình này không chỉ gây khó khăn cho người dùng mà còn đặt Apple vào thế khó. Công ty từng gặp phải nhiều sự cố tương tự trong quá khứ, từ sự cố "Antennagate" của iPhone 4 đến "Bendgate" của iPhone 6, cũng như lỗi rung lắc camera trên iPhone 14 Pro. Sự cố khởi động lại đột ngột hiện nay đang làm xấu đi hình ảnh của một thương hiệu vốn nổi tiếng với phần cứng đáng tin cậy và phần mềm hoàn thiện.