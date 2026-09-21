Người dùng iPhone 18 Pro liên tục gặp tình trạng máy tự khởi động lại

Sau khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max chính thức lên kệ vào ngày 18.9, một số người dùng đã báo cáo rằng điện thoại của họ bất ngờ khởi động lại chỉ vài ngày sau khi mua. Một chi tiết đáng chú ý trong các báo cáo là sự xuất hiện "panic-full", một tệp nhật ký chẩn đoán ghi lại sự cố hệ thống nghiêm trọng.

iPhone 18 Pro xuất hiện 'vấn đề nghiêm trọng' ngay sau khi lên kệ? ẢNH: APPLE

Nhiều người dùng cho biết sự cố khởi động lại thường xảy ra ngay sau khi tính năng Face ID gặp lỗi, trong khi một số khác lại gặp phải tình trạng này trong quá trình sử dụng không liên quan đến Face ID. Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ có bao nhiêu iPhone 18 Pro bị ảnh hưởng và liệu có phải cùng một vấn đề gây ra tất cả các lần khởi động lại hay không.

Theo MoneyToday, những phàn nàn được người dùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đăng trên các diễn đàn người dùng Apple tại Hàn Quốc và Reddit. Một người dùng trên Reddit cho biết iPhone của họ đã bị treo nhiều lần khi sử dụng Face ID và sau mỗi lần như vậy đều phát hiện một nhật ký lỗi.

Lỗi do phần cứng iPhone 18 Pro hay phần mềm iOS 27?

Một số người đã được hướng dẫn đổi trả hoặc được hoàn tiền sau khi liên hệ với trung tâm dịch vụ của Apple. Chính sách của Apple tại Mỹ cho phép khách hàng trả lại sản phẩm trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận hàng, trong khi các sản phẩm mua từ nhà mạng hoặc nhà bán lẻ khác sẽ tuân theo quy định của họ. Tại Việt Nam, một số cửa hàng đại lý thậm chí hỗ trợ 1 đổi 1 trong thời gian lên đến 30 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất.

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Lưu ý rằng, mặc dù nhiều báo cáo đề cập đến sự cố liên quan đến Face ID, nhưng cũng có những trường hợp khởi động lại không liên quan đến tính năng này. Do đó, vẫn còn quá sớm để xác định nguyên nhân chính xác của vấn đề, có thể là do phần mềm iOS 27 hoặc phần cứng.

Người dùng có thể kiểm tra các tệp phân tích của iPhone bằng cách vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Phân tích & Cải tiến > Dữ liệu phân tích để tìm hiểu thêm về nguyên nhân gây ra sự cố.

Trong trường hợp đang gặp phải tình trạng iPhone 18 Pro khởi động lại liên tục, hãy sao lưu dữ liệu và kiểm tra phiên bản iOS. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple để được chẩn đoán. Đối với những người mua sản phẩm, hãy chú ý đến thời hạn trả hàng để có thể đổi trả nếu cần thiết.

Hiện tại, thông tin về vấn đề vẫn còn hạn chế và chưa thể xác định đây có phải là hiện tượng lan rộng hay không. Apple cũng chưa công bố chương trình sửa chữa chuyên dụng nào cho vấn đề nêu trên.