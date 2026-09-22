Hé lộ hai thay đổi đáng chú ý trên iPhone 20 Pro

Chuyên gia rò rỉ trên Weibo, Digital Chat Station, vừa công bố những thông tin ban đầu về màn hình của dòng iPhone 20 Pro nhằm bổ sung cho các thông tin trước đó về thiết kế màn hình cong bốn cạnh của chiếc iPhone đặc biệt nhằm kỷ niệm iPhone tròn 20 tuổi.

iPhone 18 Pro vừa lên kệ, những tin tức thú vị về iPhone 20 Pro đã xuất hiện ẢNH: K. VĂN

Digital Chat Station cho biết iPhone 20 Pro sẽ sở hữu màn hình 6,41 inch với độ phân giải khoảng 2.686 x 1.236 pixel, trong khi phiên bản iPhone 20 Pro Max có màn hình 6,96 inch lớn hơn và độ phân giải khoảng 2.912 x 1.340 pixel.

Báo cáo chỉ ra, iPhone 20 Pro sẽ sở hữu thiết kế không viền, với bốn cạnh cong và lỗ khoét hình tròn. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin từ các thiết bị thử nghiệm, có nghĩa Apple hoàn toàn có thể thay đổi quyết định khi chính thức ra mắt các mẫu sản phẩm cuối cùng, dự kiến vào mùa thu năm sau.

So với dòng iPhone 18 Pro đã ra mắt vào đầu tháng này, vốn có màn hình 6,3 inch (bản Pro) và 6,9 inch (bản Pro Max), iPhone 20 Pro sẽ có kích thước lớn hơn một chút. Cụ thể, phiên bản Pro sẽ lớn hơn khoảng 0,1 inch, trong khi Pro Max sẽ lớn hơn khoảng 0,06 inch. Mặc dù độ phân giải cũng tăng nhẹ (thêm vài chục pixel ở mỗi cạnh), nhưng mật độ điểm ảnh vẫn giữ ở mức khoảng 460 ppi nhằm đảm bảo độ sắc nét không thay đổi đáng kể.

Apple vẫn đang hoàn thiện màn hình iPhone 20 Pro

Quay trở lại tháng 4, Digital Chat Station thông tin rằng Apple đang hợp tác với Samsung để phát triển màn hình tùy chỉnh cho mẫu iPhone kỷ niệm, với thiết kế bốn cạnh cong nhẹ và không có lớp phân cực. Tuy nhiên, độ cong cụ thể vẫn chưa được xác định.

Bên cạnh đó, một video dựng hình từ tháng 5 cho thấy iPhone 20 không có phần khoét nào trên màn hình bằng cách tích hợp camera trước và Face ID xuống dưới màn hình. Tuy nhiên, thông tin rò rỉ mới nhất lại cho thấy thiết kế sản phẩm có lỗ khoét, ít nhất là trên các thiết bị thử nghiệm.

Apple cũng đang làm việc với Samsung và LG nhằm giảm thiểu hiện tượng giảm độ sáng ở các cạnh cong của điện thoại, có nghĩa thiết kế màn hình vẫn đang trong quá trình phát triển. Hiện tại, dòng iPhone 18 Pro vẫn sử dụng thiết kế Dynamic Island với khả năng hiển thị tối đa ba Live Activity cùng lúc, do đó việc chuyển sang thiết kế màn hình khoét lỗ sẽ là một thay đổi đáng chú ý.