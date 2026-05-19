iPhone 20 có thể lỡ hẹn với màn hình cong bốn cạnh?

Kiến Văn
19/05/2026 10:40 GMT+7

Apple có thể phải trì hoãn một phần công nghệ màn hình trên iPhone 20 do nguy cơ méo hình và giảm độ sáng ở các cạnh cong.

Màn hình cong bốn cạnh của iPhone 20 được dự đoán sẽ là một trong những thách thức lớn nhất mà Apple phải đối mặt từ trước đến nay. Tuy nhiên, với vị thế của một gã khổng lồ công nghệ trị giá nghìn tỉ USD, Apple không dễ dàng lùi bước trước khó khăn. Dù vậy, một báo cáo mới đây chỉ ra rằng công ty có trụ sở tại California (Mỹ) có thể gặp phải một số vấn đề trong thiết kế này.

Nhiều dấu hỏi đặt ra đối với màn hình cong bốn cạnh của iPhone 20

Theo thông tin từ trang công nghệ Hàn Quốc ETNews, lớp cực âm của màn hình iPhone 20 được làm từ hợp kim magie-bạc có nguy cơ gây biến dạng ở các cạnh màn hình, dẫn đến giảm độ sáng. Để khắc phục vấn đề, Apple có thể sẽ thay thế hợp kim magie-bạc bằng oxit kẽm-indi (IZO). Tuy nhiên, người dùng không nên kỳ vọng rằng iPhone 20 sẽ được hưởng lợi từ sự thay đổi này ngay trong năm tới, thay vào đó Apple có thể thực hiện điều này vào năm 2028.

Đáng chú ý, LG không được nhắc đến như một đối tác chuỗi cung ứng cho iPhone 20, trong khi Samsung được cho là đã thiết lập quan hệ đối tác độc quyền với Apple. Việc chỉ có một nhà sản xuất có thể làm tăng giá thành của màn hình cong bốn cạnh, đó là lý do LG có thể sẽ được thêm vào danh sách nhà cung cấp vào năm 2028. Công ty này dự kiến sẽ đầu tư khoảng 741,29 triệu USD để xây dựng và vận hành một cơ sở mới.

Lớp catốt IZO dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt tại một trong những nhà máy mới của LG, trong khi Samsung cũng đang lên kế hoạch xây dựng các nhà máy sản xuất để đáp ứng nhu cầu của Apple. Mặc dù chi phí của màn hình này chưa được công bố, nhưng thiết kế cong bốn cạnh hứa hẹn sẽ không dễ thực hiện, điều đó có thể khiến iPhone 20 trở thành sản phẩm đắt nhất trong lịch sử của Apple.

Trong trường hợp xấu nhất, Apple có thể sẽ phải ngừng phát triển màn hình này và iPhone 20 sẽ được bán ra với màn hình phẳng thông thường. Với việc năm 2028 được dự đoán là thời điểm sản xuất hàng loạt màn hình cong bốn cạnh cải tiến, có thể Apple sẽ trì hoãn công nghệ này cho đến khi vấn đề biến dạng được khắc phục hoàn toàn.

Samsung đang 'ém hàng' nhiều vũ khí để đối đầu iPhone 20?

Samsung đang chuẩn bị ra mắt dòng Galaxy S26 vào đầu năm 2026, nhưng có vẻ công ty giữ lại những cải tiến tốt nhất cho dòng Galaxy S27.

